南海衝突持續升溫...菲計畫採購40架多用途戰機 加強國土防衛

在菲中南海衝突持續升高之際，菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）今天在眾議院預算聽證會中表示，菲律賓正計畫採購40架多用途戰機，以提升國土防衛能力。

根據眾議院聽證會直播影片，鐵歐多洛表示，多用途戰機至少需要採購36架，才能真正改變空軍實力，雖然這個數量相當於1.5個中隊，但仍可帶來「可靠戰力」。

他補充，再加上4架後備戰機，就是一個理想的標準。

鐵歐多洛並未透露菲律賓空軍屬意哪一款戰機以及採購的時間表。但他表示，將要求競標廠商給予優惠分期付款條件，而菲律賓空軍也將尋求中央銀行、財政部等單位的協助，為國防部提出「具創意」的融資方案。

菲律賓目前以12架向韓國採購的FA-50為主力戰機，鐵歐多洛曾表示，菲律賓需要「更快速、更致命」的戰機機種。

這12架FA-50戰機是於菲律賓前總統艾奎諾3世（Benigno Aquino III）執政期間購買；現在的總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今年1月批准了價值2兆披索（約新台幣1兆1400億元）的Re-Horizon 3軍事現代化計畫，以提升國防實力。

另一方面，鐵歐多洛也在聽證會上說，菲律賓太晚採取行動來提升海軍及空軍力量，導致菲律賓在南海的地位被削弱，使得中國得以逐漸在爭議水域站穩腳步。

鐵歐多洛說，菲律賓已學到教訓，且正快馬加鞭糾正錯誤。

菲律賓國防部為明年提出2561億披索（約新台幣1453億元）的預算，較今年增加6.4%，用於強化菲國的「群島防衛能力」，包括200海里專屬經濟區。

中國依據9段線主張擁有南海大部分區域的主權，而菲律賓則依聯合國海洋法公約（UNCLOS）索討向西延伸出去的200海里專屬經濟區，雙方已不時在爭議海域發生摩擦。

原已緊張的局勢最近又進一步加升高，光是在8月，菲中雙方至少發生6起衝突，包括中國向菲方巡邏機投擲照明彈以及雙方船艦碰撞等事件。