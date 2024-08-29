快訊

柯文哲查帳記者會被抓包「上周才開百萬發票」民眾黨回應了

以為在看超級盃...華爾街現罕見「輝達財報趴」 分析師：恐是見頂訊號

南韓羽賽／力退第3種子李楊配 麟榤配寶島內戰勝出闖8強

南海衝突持續升溫...菲計畫採購40架多用途戰機 加強國土防衛

中央社／ 馬尼拉29日專電
在菲中南海衝突持續升高之際，菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）今天在眾議院預算聽證會中表示，菲律賓正計畫採購40架多用途戰機。圖／路透社
在菲中南海衝突持續升高之際，菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）今天在眾議院預算聽證會中表示，菲律賓正計畫採購40架多用途戰機。圖／路透社

在菲中南海衝突持續升高之際，菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）今天在眾議院預算聽證會中表示，菲律賓正計畫採購40架多用途戰機，以提升國土防衛能力。

根據眾議院聽證會直播影片，鐵歐多洛表示，多用途戰機至少需要採購36架，才能真正改變空軍實力，雖然這個數量相當於1.5個中隊，但仍可帶來「可靠戰力」。

他補充，再加上4架後備戰機，就是一個理想的標準。

鐵歐多洛並未透露菲律賓空軍屬意哪一款戰機以及採購的時間表。但他表示，將要求競標廠商給予優惠分期付款條件，而菲律賓空軍也將尋求中央銀行、財政部等單位的協助，為國防部提出「具創意」的融資方案。

菲律賓目前以12架向韓國採購的FA-50為主力戰機，鐵歐多洛曾表示，菲律賓需要「更快速、更致命」的戰機機種。

這12架FA-50戰機是於菲律賓前總統艾奎諾3世（Benigno Aquino III）執政期間購買；現在的總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今年1月批准了價值2兆披索（約新台幣1兆1400億元）的Re-Horizon 3軍事現代化計畫，以提升國防實力。

另一方面，鐵歐多洛也在聽證會上說，菲律賓太晚採取行動來提升海軍及空軍力量，導致菲律賓在南海的地位被削弱，使得中國得以逐漸在爭議水域站穩腳步。

鐵歐多洛說，菲律賓已學到教訓，且正快馬加鞭糾正錯誤。

菲律賓國防部為明年提出2561億披索（約新台幣1453億元）的預算，較今年增加6.4%，用於強化菲國的「群島防衛能力」，包括200海里專屬經濟區。

中國依據9段線主張擁有南海大部分區域的主權，而菲律賓則依聯合國海洋法公約（UNCLOS）索討向西延伸出去的200海里專屬經濟區，雙方已不時在爭議海域發生摩擦。

原已緊張的局勢最近又進一步加升高，光是在8月，菲中雙方至少發生6起衝突，包括中國向菲方巡邏機投擲照明彈以及雙方船艦碰撞等事件。

南海 小馬可仕 戰機 菲律賓

延伸閱讀

凱米7月重創台灣 研究：氣候變遷加劇颱風威力

日涉中菲仙賓暗沙衝突言論 中使館表達抗議

菲律賓海軍單邊演習 提升作戰準備度

美軍護送菲律賓艦船？ 美印太司令官持開放態度

相關新聞

抗大陸打壓 紐西蘭總理挺台繼續參與「太平洋島國論壇」

澳洲媒體披露，中國指使索羅門群島推動取消台灣在「太平洋島國論壇」的觀察員地位。紐西蘭總理盧克森今天表態，支持台灣在太平洋...

馬來西亞前首相慕尤丁辱王室起訴 安華：如失言須負責任

大馬前首相兼在野領袖「國民聯盟」主席慕尤丁涉辱王室，遭控煽動法令起訴，現任首相安華今天強調，警方的調查是根據彭亨州王室報...

謹慎看孟加拉改朝換代

孟加拉長期執政的總理哈希納已下台，由諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）取而代之，負責領導臨時政府，為一個多月來激烈的反政府示威潮畫下句點，對一個原本看似無可避免走向威權主義的國家來說，似乎是皆大歡喜的結局。畢竟，哈希納政權已偏執到願意為迫害尤努斯而燃燒政治資本。

南海衝突持續升溫...菲計畫採購40架多用途戰機 加強國土防衛

在菲中南海衝突持續升高之際，菲律賓國防部長鐵歐多洛（GilbertoTeodoro）今天在眾議院預算聽證會中表示，菲律賓...

間接證實大陸指控？美支持澳主導太平洋警務倡議 官員私下對話惹議

澳洲總理艾班尼斯與美國副國務卿康貝爾昨天在太平洋島國論壇場邊，被拍到兩人正慶祝達成爭議性的「太平洋警務倡議」（Pacif...

新喀里多尼亞暴動逾3個月 法國和太平洋領袖同意「調查團赴當地」

太平洋法屬新喀里多尼亞發生暴動迄今3個多月。法國駐太平洋大使今天在太平洋島國論壇上表示，法國已與太平洋島國領袖達成協議，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。