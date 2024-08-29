間接證實大陸指控？美支持澳主導太平洋警務倡議 官員私下對話惹議

澳洲總理艾班尼斯與美國副國務卿康貝爾昨天在太平洋島國論壇場邊，被拍到兩人正慶祝達成爭議性的「太平洋警務倡議」（Pacific Policing Initiative）。雙方對話曝光後，在峰會上引發風波。

法新社報導，太平洋島國領袖28日在東加王國舉行的「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum）上，宣布同意由澳洲出資、規模2.71億美元的警務倡議，目標是設立數個區域訓練中心和一支多國危機反應部隊。

根據記者拍攝到的畫面，美國高階外交官員、副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）在峰會場邊表示，這項倡議「太棒了」，華府先前也曾考慮推出類似計畫，如今已應澳洲要求放棄相關計畫。

康貝爾告訴艾班尼斯（Anthony Albanese），美國已把機會讓給澳洲，澳方可以善加運用。艾班尼斯則笑著回答，「如果美國願意，可以跟我們均攤費用，這筆錢也不算多。」

這段私下對話曝光後，似乎間接證實了中國經常提出的指控，即澳洲在該區域聽從美國的指揮，一起對抗北京日益增長的影響力。

根據倡議，將成立一支由大約200名、來自太平洋各國警察所組成的部隊，並根據需求派遣到區域熱點和災區支援。

今天稍早，被問及兩人對話曝光一事時，艾班尼斯情緒不悅地回應，「我知道有這段影片。康貝爾是我的朋友，我們只是在聊天。有些人試圖自行解讀這段對話，坦白說，他們一定是太無聊了。」

艾班尼斯是在斐濟、帛琉、巴布亞紐幾內亞和東加領袖的陪同下，宣布上述警務倡議。此舉象徵性地展現這個因中美競爭而分裂的區域團結一致。

儘管論壇的18個成員原則上都支持這項倡議，但各國領袖可以自行決定他們的參與程度。