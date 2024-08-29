間接證實大陸指控？美支持澳主導太平洋警務倡議 官員私下對話惹議

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中央社／ 東加首都努瓜婁發29日綜合外電報導
美國高階外交官員、副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）。圖／路透社
美國高階外交官員、副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）。圖／路透社

澳洲總理艾班尼斯美國副國務卿康貝爾昨天在太平洋島國論壇場邊，被拍到兩人正慶祝達成爭議性的「太平洋警務倡議」（Pacific Policing Initiative）。雙方對話曝光後，在峰會上引發風波。

法新社報導，太平洋島國領袖28日在東加王國舉行的「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum）上，宣布同意由澳洲出資、規模2.71億美元的警務倡議，目標是設立數個區域訓練中心和一支多國危機反應部隊。

根據記者拍攝到的畫面，美國高階外交官員、副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）在峰會場邊表示，這項倡議「太棒了」，華府先前也曾考慮推出類似計畫，如今已應澳洲要求放棄相關計畫。

康貝爾告訴艾班尼斯（Anthony Albanese），美國已把機會讓給澳洲，澳方可以善加運用。艾班尼斯則笑著回答，「如果美國願意，可以跟我們均攤費用，這筆錢也不算多。」

這段私下對話曝光後，似乎間接證實了中國經常提出的指控，即澳洲在該區域聽從美國的指揮，一起對抗北京日益增長的影響力。

根據倡議，將成立一支由大約200名、來自太平洋各國警察所組成的部隊，並根據需求派遣到區域熱點和災區支援。

今天稍早，被問及兩人對話曝光一事時，艾班尼斯情緒不悅地回應，「我知道有這段影片。康貝爾是我的朋友，我們只是在聊天。有些人試圖自行解讀這段對話，坦白說，他們一定是太無聊了。」

艾班尼斯是在斐濟、帛琉、巴布亞紐幾內亞和東加領袖的陪同下，宣布上述警務倡議。此舉象徵性地展現這個因中美競爭而分裂的區域團結一致。

儘管論壇的18個成員原則上都支持這項倡議，但各國領袖可以自行決定他們的參與程度。

太平洋島國論壇 澳洲 美國 艾班尼斯

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