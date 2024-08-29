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新喀里多尼亞暴動逾3個月 法國和太平洋領袖同意「調查團赴當地」
太平洋法屬新喀里多尼亞發生暴動迄今3個多月。法國駐太平洋大使今天在太平洋島國論壇上表示，法國已與太平洋島國領袖達成協議，同意真相調查團前往陷入動亂的新喀里多尼亞。
法新社報導，由法屬新喀里多尼亞（New Caledonia）在內的18個成員組成的太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）尋求前往新喀里多尼亞，試圖化解當地多月來的致命暴動。
太平洋領袖原定於8月稍早前往，但因與其職權範圍相關的外交爭端而無法成行。
法國駐太平洋大使羅傑-拉坎（Veronique Roger-Lacan）表示，職權範圍問題已解決，日期還有待決定。
羅傑-拉坎於東加王國舉辦的太平洋島國論壇告訴記者：「這次的任務將是資訊收集的任務。」
「（真相調查團）的時間和天數必須與（論壇）、法國政府以及新喀里多尼亞政府討論後決定。」
今年5月中，新喀里多尼亞因法國推動投票改革，賦予數以千計非原住民的長期居民投票權而爆發動亂，當地原住民族卡納克族（Kanaks）憂心這將稀釋他們的選票，使得獨立遙遙無期。
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