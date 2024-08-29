快訊

珊珊颱風撲日！長榮飛福岡航班「多次盤旋」降落未果 5小時後返回桃機

49歲女赤裸陳屍高雄某商旅 複驗結果出爐「後腦有傷」男友涉重嫌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

抗大陸打壓 紐西蘭總理挺台繼續參與「太平洋島國論壇」

中央社／ 威靈頓29日綜合外電報導
紐西蘭總理盧克森。圖／路透社
紐西蘭總理盧克森。圖／路透社

澳洲媒體披露，中國指使索羅門群島推動取消台灣在「太平洋島國論壇」的觀察員地位。紐西蘭總理盧克森今天表態，支持台灣在太平洋島國論壇的地位不變，並強調論壇的決定必須採共識決。

「紐西蘭先驅報」（The New Zealand Herald）報導，參加太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum, PIF）的各國領袖今天上午齊聚東加王國瓦瓦烏島（Vava'u）舉行度假會議之際，紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）表態挺台灣。

本週稍早，「澳洲人報」（The Australian）披露，索羅門群島意圖提出一項挑戰台灣目前以觀察員身分參與論壇的動議。

「澳洲人報」在報導中說，因論壇明年由索羅門群島主辦，於是中國下達這項指令，意圖阻撓台灣參與明年的論壇。

盧克森指出，還沒有人跟他提過這個議題，不過紐西蘭對於當前（台灣與論壇的互動）安排感到「相當合適」，「我們不覺得有任何需要改弦易轍之處」。

被問到主辦國是否有權阻止與會者出席這項區域論壇，盧克森表示，類似的決定應該採取「共識決」。

盧克森出席在東加舉行的年度論壇，還參加更多一連串的非正式會議；昨天他的辦公室表示，其中一場會議不公開，並婉拒透露會晤對象。

美國駐紐西蘭大使館則向紐西蘭「郵報」（ThePost）證實美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）已會晤盧克森，並說這是一場「非常具建設性」的會談。

太平洋島國論壇 澳洲 紐西蘭

延伸閱讀

台女紐西蘭辦駕照出生地寫台灣 疑遇客服打壓「被建議」改寫泰國

影／接見紐西蘭合唱大賽獲獎學校 總統：感謝用音樂訴說台灣故事

紐西蘭Milkio奶油用印度原料涉廣告不實 罰款832萬

白島火山噴發 紐西蘭航空取消班機

相關新聞

抗大陸打壓 紐西蘭總理挺台繼續參與「太平洋島國論壇」

澳洲媒體披露，中國指使索羅門群島推動取消台灣在「太平洋島國論壇」的觀察員地位。紐西蘭總理盧克森今天表態，支持台灣在太平洋...

歐盟執委會提名逾半為男性…范德賴恩曾喊候選人「男女各一」 性平目標受挫

歐洲聯盟成員國為下屆「歐盟執行委員會」提名的候選人陣容中，男性占壓倒性多數，此舉公開違抗主席范德賴恩的要求，歐盟執委會性...

蘇利文訪陸 習近平想藉此讓美兩總統候選人都懂這件事

拜登已經跛腳，幾天前的民主黨大會上還可看到他落寞的身影，以及因權力即將旁落情不自禁地哭泣、拭淚；但他的國安顧問蘇利文卻翩然到了北京，跟王毅再次舉行了兩天的會談，台海、俄烏，議題樣樣不少，並又安排了拜習再次通話。拜登圖的是什麼？習近平又怎麼看待這次北京之約？

前日相野田佳彥參選立憲民主黨代表：目標首相大位

日本最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）選舉將在9月23日舉行投開票。前首相野田佳彥今天表態參選，並表示要以「再次擔任內閣...

英相訪德法 尋求千載難逢機會 改善歐洲盟友關係

上任不到兩個月的英國首相施凱爾（Keir Starmer）本周對德國和法國展開為期兩天訪問，盼能藉由此次出訪尋求一個「千...

印度洪災古茶拉底邦28死 德里雨量創近10年新高

印度連續多日遭暴雨襲擊，隨之而來的洪患已在古茶拉底邦奪走28條人命。德里的降雨量也達269.9毫米，創下近10年新高紀錄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。