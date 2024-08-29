抗大陸打壓 紐西蘭總理挺台繼續參與「太平洋島國論壇」

澳洲媒體披露，中國指使索羅門群島推動取消台灣在「太平洋島國論壇」的觀察員地位。紐西蘭總理盧克森今天表態，支持台灣在太平洋島國論壇的地位不變，並強調論壇的決定必須採共識決。

「紐西蘭先驅報」（The New Zealand Herald）報導，參加太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum, PIF）的各國領袖今天上午齊聚東加王國瓦瓦烏島（Vava'u）舉行度假會議之際，紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）表態挺台灣。

本週稍早，「澳洲人報」（The Australian）披露，索羅門群島意圖提出一項挑戰台灣目前以觀察員身分參與論壇的動議。

「澳洲人報」在報導中說，因論壇明年由索羅門群島主辦，於是中國下達這項指令，意圖阻撓台灣參與明年的論壇。

盧克森指出，還沒有人跟他提過這個議題，不過紐西蘭對於當前（台灣與論壇的互動）安排感到「相當合適」，「我們不覺得有任何需要改弦易轍之處」。

被問到主辦國是否有權阻止與會者出席這項區域論壇，盧克森表示，類似的決定應該採取「共識決」。

盧克森出席在東加舉行的年度論壇，還參加更多一連串的非正式會議；昨天他的辦公室表示，其中一場會議不公開，並婉拒透露會晤對象。

美國駐紐西蘭大使館則向紐西蘭「郵報」（ThePost）證實美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）已會晤盧克森，並說這是一場「非常具建設性」的會談。