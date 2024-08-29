前日相野田佳彥參選立憲民主黨代表：目標首相大位

日本最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）選舉將在9月23日舉行投開票。前首相野田佳彥今天表態參選，並表示要以「再次擔任內閣總理大臣為目標」，「要成為與世襲金魚們對抗的泥鰍」。

野田佳彥歷任日本首相及財務大臣等要職，現任立憲民主黨最高顧問。

日本富士新聞網（FNN）報導，野田佳彥在家鄉千葉縣JR津田沼站前接受記者採訪時表示，「經過深思熟慮，我下定決心挑戰立憲民主黨的代表選舉，要以再次擔任內閣總理大臣為目標」。

野田表示，「自民黨總裁一旦確認成為下一任首相，新首相可能會趕在新鮮感還沒有消失之前解散國會，並舉行大選，這幾乎毫無疑問」。

他表示，「在爭權的過程中，當然需要給人煥然一新的感覺，但同樣重要的是具備一定經驗的安定感，以及解決國內外重大課題、肩負國家重任的覺悟與能力。這是我決定參加這次黨代表選舉的原因」。

野田還批評那些有意參加自民黨總裁選舉的候選人在處理政治獻金問題的態度。他表示，「如果不先清除膿，就無法繼續前進」，「我希望成為一條泥鰍，與那些口口聲聲談政治改革、大多出身世襲的金魚們對抗」。

他表示，「（修正後的）政治資金規正法漏洞百出，支持那種法律的人根本不可能真正進行政治改革」。他強調，「我希望通過自己的努力，實現諸如削減議員人數、禁止世襲等實質性的政治改革」。

他並表示，「為了改變日本社會，我將以成為內閣總理大臣為目標」。

野田將正式開始選舉活動，爭取更多支持。他還計劃任命眾議員伴野豐為競選總部本部長，加速鞏固支持陣營。

立憲民主黨前代表枝野幸男已經宣布參選，現任代表泉健太準備爭取連任，眾議員吉田晴美也有意角逐。