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印度洪災古茶拉底邦28死 德里雨量創近10年新高

中央社／ 新德里29日專電

印度連續多日遭暴雨襲擊，隨之而來的洪患已在古茶拉底邦奪走28條人命。德里的降雨量也達269.9毫米，創下近10年新高紀錄。

印度氣象局（The India Meteorological Department,IMD）今天對古茶拉底邦（Gujarat）11個地區發布降雨紅色警戒。而大雨持續下個不停，也讓洪患情況進一步惡化。

印度時報（Times of India, TOI）報導，古茶拉底邦一輛車翻入湍急河中，車上乘客被沖走失蹤，失蹤8人中，已有7人的屍體被找到，但仍有一名6歲女孩下落不明。

根據目前已知的消息，受災地區中，有13人因溺水喪生，兩人被倒塌的樹木壓死，其他人則因牆壁或房舍坍塌喪生。

官方數據顯示，有2萬8495人被要求遷移到安全的地方，另有1856人在洪水中被救出。

截至28日，古茶拉底邦的降雨量，已達到年平均降雨量的106%。

今日印度（India Today）報導，在降雨持續不斷的情況下，德里許多地區淹水，車輛開在積水頗深的道路上，車速因此降低，造成交通堵塞，地下道也幾乎全部淹沒。

IMD預測，本週還會有更多的降雨。

今年8月，德里出現前所未有的天氣型態，在8月進入尾聲時，就已出現近10年來最高的降雨量。根據IMD的數據，截至8月22日為止，德里的降雨量達269.9毫米，超過2013年8月的紀錄，為近10年的最高紀錄。

印度 失蹤 雨量

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