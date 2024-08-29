颱風珊珊襲日釀54傷 行進緩慢恐花一天穿越九州

今年第10號颱風珊珊今天上午登陸日本九州地方，已知造成至少54人受傷等災情。由於珊珊行進速度緩慢，目前預測將花一整天才會穿越九州，並在明天上午後再次登陸四國地方。

珊珊已在日本時間今天上午8時左右從日本鹿兒島縣薩摩川內市附近登陸。讀賣新聞報導，日本氣象廳將珊珊視為「接近最強等級颱風」，呼籲民眾保持最高警戒。

日本TBS電視台報導，珊珊目前行進速度如同自行車般緩慢，且接下來將更為減慢，造成珊珊到下午才會移動到長崎縣附近、晚上進入熊本縣附近，可能要花上一整天的時間才會穿越九州地方，讓當地惡劣天候持續更久。

日本氣象協會表示，由於珊珊行進速度緩慢，帶來的總雨量將更為增加，可能帶來嚴重災情，民眾必須保持最高警戒。

珊珊目前行進速度約每小時15公里，到明天前的速度還會更為減慢，且從明天到8月31日橫貫四國地方時的速度也不會加快，預估9月1日左右將幾乎停滯在近畿地方。

由於縱貫西日本時的速度相當緩慢，珊珊帶來的影響也將隨之拉長。

日本放送協會（NHK）自行彙整珊珊災情報導，截至今天中午止，珊珊已在九州地方7縣造成至少54人受傷及1人下落不明。

54名傷者分別是宮崎縣30人、鹿兒島縣15人、長崎縣3人、熊本縣及大分縣各2人、福岡縣及佐賀縣各1人。另外，鹿兒島市昨天晚間有一名60多歲男性從小船墜海失聯。

宮崎市從昨天晚間起陸續接獲突發強風災情，市府表示，至少有19人被破裂玻璃割傷手部或臉部受到輕傷。

接獲突發強風通報的範圍達到方圓逾3公里，宮崎市政府和當地氣象台正持續蒐集相關資訊。

根據NHK記者所拍攝畫面，可以看到宮崎市內鄰近JR南宮崎站的地區在今天上午6時40分左右時，民宅玻璃破裂、外牆剝落，相關物體散落在馬路上的樣子。