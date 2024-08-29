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珊珊颱風登陸九州已傳54傷、1人失蹤！225萬人收「避難指示」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
珊珊颱風登陸日本九州已造成7縣市共54人受傷、1人失蹤。美聯社
珊珊颱風登陸日本九州已造成7縣市共54人受傷、1人失蹤。美聯社

珊珊颱風今天早上從九州鹿兒島縣薩摩川內市登陸，NHK報導，截至目前，已導致九州地區7縣市共54人受傷，1人失蹤。

報導指出，截至29日中午，九州地區7縣市共54人受傷，包括宮崎縣30人、鹿兒島縣15人、長崎縣3人、熊本縣和大分縣各2人以及福岡縣和佐賀縣各1人。鹿兒島28日晚間一名60多歲的男性駕船時墜海失蹤。

由於珊珊颱風被視為逼近最強等級的颱風，當局已要求鹿兒島縣、宮崎縣、熊本縣113萬戶、共計225萬人前往避難。

颱風為九州地區、四國、東海地方等地挾帶豪雨，在颱風中心附近、被稱為螺旋雨帶的下方雨勢劇烈，宮崎縣局部地區自27日至今累計降雨已接近800毫米，預估包含九州和四國、近畿南部大範圍地區，接下來的累積降雨量也將超過1000毫米，局部地區甚至有超過2000毫米的風險，災害發生風險正急劇增加。

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