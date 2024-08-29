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颱風珊珊登陸日本九州 3大超商900家門市暫停營業

中央社／ 東京29日綜合外電報導
珊珊颱風已於日本當地時間29日上午8時，從鹿兒島縣薩摩川內市附近登陸。取自NHK
珊珊颱風已於日本當地時間29日上午8時，從鹿兒島縣薩摩川內市附近登陸。取自NHK

受到今年第10號颱風珊珊侵襲日本影響，日本3大便利商店業者考量員工及顧客安全，今天上午總計暫停位於九州地方約900家門市營業。

珊珊今天上午登陸日本九州，已知至少造成41人受傷、1人失聯及房屋受損等災情。在交通部分，日本幾間航空公司總計取消超過438個航班；九州新幹線今天也全線停駛。

日本共同社報導，受到珊珊登陸九州影響，包括日本便利商店龍頭7-ELEVEn（7-11）在內的3大超商業者，今天上午已暫停九州地方共約900家門市營業。雖然目前並未傳出有人員或建築物直接受災，但暫停營業主要是考量到員工及顧客的安全。

截至今天上午7時止，7-11已暫停位於福岡縣、熊本縣、大分縣、宮崎縣及鹿兒島縣等5縣共約300家門市。另外兩家便利商店業者全家（FamilyMart）及羅森（LAWSON），也各自暫停九州地方約300家門市營業。

7-11 便利商店 日本

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