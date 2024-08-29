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颱風珊珊登陸日本釀41傷1失聯 逾438空中航班取消

中央社／ 東京29日綜合外電報導
珊珊颱風稍早已從鹿兒島縣薩摩川內市附近登陸，導致陸空交通大亂。法新社
珊珊颱風稍早已從鹿兒島縣薩摩川內市附近登陸，導致陸空交通大亂。法新社

今年第10號颱風珊珊今天上午登陸日本九州，已知造成41人受傷、1人失聯及房屋受損等災情。在交通部分，日本幾間航空公司總計取消超過438個航班；九州新幹線今天也全線停駛。

珊珊已在日本時間今天上午8時左右從日本鹿兒島縣薩摩川內市附近登陸。讀賣新聞報導，日本氣象廳將珊珊視為「接近最強等級颱風」，呼籲民眾保持最高警戒。

日本放送協會（NHK）自行彙整珊珊災情報導，41名傷者分別是鹿兒島縣9人、宮崎縣30人、福岡縣1人及熊本縣1人。另外，鹿兒島市昨天晚間有一名60多歲男性從小船墜海失聯。

宮崎市政府表示，從昨天中午起直到今天上午6時過後止，總計接獲160多件有關珊珊造成災情的通報，分別是民宅受損69件、建物受災35件，及人員受傷等22件。

受到珊珊影響，九州新幹線熊本站到鹿兒島中央站區間，已從昨天晚間起停駛，並從今天上午8時左右起全線停駛。

西九州新幹線從今天首班車起全天停駛，東海道新幹線與山陽新幹線從首班車起在部分區間減速行駛，接下來視天候變化可能停駛。

山陽新幹線博多站到廣島站區間已決定從今天下午5時起到明天中午前預防性停駛。至於博多站到新大阪站區間，也可能在8月31日停駛。

東海道新幹線從8月30日到9月1日間，全線或部分區間有可能預防性停駛或發生嚴重誤點。

在空中交通部分，日本航空（Japan Airlines）今天總計取消265個航班；全日本空輸（All NipponAirways）也取消173個航班。

另外，包括捷星日本航空（Jetstar Japan）、天馬航空（Skymark Airlines）及空之子航空（Solaseed Air）等，也分別取消部分航班。

日本氣象廳今天上午10時45分公布的資訊顯示，珊珊上午10時位於日本天草市附近，以每小時15公里速度朝北行進，目前中心氣壓965百帕、近中心最大風速每秒40公尺、最大瞬間風速每秒55公尺，屬氣象廳分類的「強烈颱風」。

根據氣象廳公布的最新颱風路徑潛勢預測圖，珊珊8月30日上午到31日上午間可能將登陸四國地方，接著在9月1日上午再登陸本州島的和歌山縣，之後一路北上，9月2日到3日間縱貫近畿地方經關東地方及東北地方後，在3日進入太平洋。

目前預測珊珊到9月3日上午9時雖未減弱為低氣壓，但屆時中心氣壓已提高至994百帕、近中心最大風速減弱為每秒18公尺、最大瞬間風速也減弱為每秒25公尺。

新幹線 日本 颱風

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