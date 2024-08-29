快訊

颱風前夕爬富士山！台遊客「跌倒被背下山」 日網怒：該收救援費

MLB／大谷翔平首局首打席開砲 42轟穩居國聯全壘打王

進水的iPhone靠「2分鐘都市傳說」有用嗎？手機實測排水功能曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

近歷來最強的珊珊颱風釀災！日宮崎市龍捲風頻發、鹿兒島1男失蹤

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
接近「歷來最強」等級的珊珊颱風昨起在九州造成許多災情。圖為受到外圍環流帶來的暴雨影響，愛知縣蒲郡市有一家五口被山崩掩埋，28日搜救人員持續搜救。歐新社
接近「歷來最強」等級的珊珊颱風昨起在九州造成許多災情。圖為受到外圍環流帶來的暴雨影響，愛知縣蒲郡市有一家五口被山崩掩埋，28日搜救人員持續搜救。歐新社

接近「歷來最強」等級的珊珊颱風昨起在九州造成許多災情，其中宮崎市昨（28日）深夜發生類似龍捲風的強陣風，至少10人送醫急救，電線桿、自動販賣機也被吹倒；宮崎高岡町的溪水今早氾濫，大分縣也呼籲驛館川流域等1萬5千多戶居民疏散。

昨天深夜宮崎市多處住宅屋頂被強陣風掀飛、大樓外牆磁磚、窗戶玻璃被吹落四散，地上都是散落的磁磚與樹枝。消防局昨深夜10時50分開始陸續接獲報案，今天凌晨1時半左右，在鄰近的西都市也接到民眾報案，40多歲男性說，道路上磁磚散亂，連電線桿、自動販賣機也被吹倒。

NHK報導，珊珊颱風行進緩慢，恐怕會在日本列島「縱走」一趟，至少影到周六。各地加強警戒，包括之前能登強震的災區。宮崎市佐土原町昨天下午發生疑似龍捲風，在住宅施工中的水電師傅聽到巨大的聲響，接著看到高數十公尺的龍捲風。輕型汽車被吹翻，工地的物品被吹散擊破車的擋風玻璃，他說，「從來沒有過這麼恐怖的經驗」。

從各地方新聞中心統計，到日本時間今日10時前，鹿兒島有9人、宮崎有10人、福岡有1人、熊本1人受傷。鹿兒島昨晚上有一名60多歲的男性駕船時，跌進海中，行蹤不明。

日本 龍捲風

延伸閱讀

珊珊颱風登陸鹿兒島縣！陸空交通受阻 九州新幹線全天停駛

明起水氣增多！這日開始全台濕答答 珊珊颱風未來路徑曝光

旅客注意！珊珊颱風亂航班 明起赴日航班異動一次看

珊珊颱風逼近發「颱風特別警報」 日本豐田汽車暫停14座工廠產線

相關新聞

近歷來最強的珊珊颱風釀災！日宮崎市龍捲風頻發、鹿兒島1男失蹤

接近「歷來最強」等級的珊珊颱風昨起在九州造成許多災情，其中宮崎市昨（28日）深夜發生類似龍捲風的強陣風，至少10人送醫急...

珊珊颱風登陸鹿兒島縣！陸空交通受阻 九州新幹線全天停駛

珊珊颱風已於日本當地時間29日上午8時，從鹿兒島縣薩摩川內市附近登陸，氣象廳警告嚴防豪大雨，目前九州地區高速公路部分路段...

歐盟執委會提名逾半為男性…范德賴恩曾喊候選人「男女各一」 性平目標受挫

歐洲聯盟成員國為下屆「歐盟執行委員會」提名的候選人陣容中，男性占壓倒性多數，此舉公開違抗主席范德賴恩的要求，歐盟執委會性...

颱風珊珊登陸日本釀41傷1失聯 逾438空中航班取消

今年第10號颱風珊珊今天上午登陸日本九州，已知造成41人受傷、1人失聯及房屋受損等災情。在交通部分，日本幾間航空公司總計...

Telegram創辦人正式遭法國調查 交保金500萬歐元但不得離境

法國法官今天對Telegram創辦人度洛夫正式發動調查，探究這個加密通訊軟體的組織犯罪行為，但准許度洛夫交保，條件包括5...

菲律賓海軍單邊演習 提升作戰準備度

中菲南海緊張局勢持續升溫之際，菲律賓海軍在北部進行為期4天的單邊演習，聚焦提升海上作戰準備度

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。