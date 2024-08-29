近歷來最強的珊珊颱風釀災！日宮崎市龍捲風頻發、鹿兒島1男失蹤

接近「歷來最強」等級的珊珊颱風昨起在九州造成許多災情，其中宮崎市昨（28日）深夜發生類似龍捲風的強陣風，至少10人送醫急救，電線桿、自動販賣機也被吹倒；宮崎高岡町的溪水今早氾濫，大分縣也呼籲驛館川流域等1萬5千多戶居民疏散。

昨天深夜宮崎市多處住宅屋頂被強陣風掀飛、大樓外牆磁磚、窗戶玻璃被吹落四散，地上都是散落的磁磚與樹枝。消防局昨深夜10時50分開始陸續接獲報案，今天凌晨1時半左右，在鄰近的西都市也接到民眾報案，40多歲男性說，道路上磁磚散亂，連電線桿、自動販賣機也被吹倒。

NHK報導，珊珊颱風行進緩慢，恐怕會在日本列島「縱走」一趟，至少影到周六。各地加強警戒，包括之前能登強震的災區。宮崎市佐土原町昨天下午發生疑似龍捲風，在住宅施工中的水電師傅聽到巨大的聲響，接著看到高數十公尺的龍捲風。輕型汽車被吹翻，工地的物品被吹散擊破車的擋風玻璃，他說，「從來沒有過這麼恐怖的經驗」。

從各地方新聞中心統計，到日本時間今日10時前，鹿兒島有9人、宮崎有10人、福岡有1人、熊本1人受傷。鹿兒島昨晚上有一名60多歲的男性駕船時，跌進海中，行蹤不明。