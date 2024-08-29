珊珊颱風登陸鹿兒島縣！陸空交通受阻 九州新幹線全天停駛
珊珊颱風已於日本當地時間29日上午8時，從鹿兒島縣薩摩川內市附近登陸，氣象廳警告嚴防豪大雨，目前九州地區高速公路部分路段封閉、新幹線服務受影響，許多往返九州和四國機場航班也已取消。
NHK報導，日本氣象廳稍早宣布，珊珊颱風已於今天上午8時（台灣時間上午7時）從九州鹿兒島縣薩摩川內市附近登陸，目前仍以每小時15公里的緩慢速度持續北上，其颱風中心氣壓為935百帕（hPa）、中心最大風速為每秒50公尺、瞬間最大風速為每秒70公尺。
日本氣象廳昨已對鹿兒島縣（奄美地區除外）發布強風巨浪特別警報，並警告九州多地將出現大雨，大分縣、宮崎縣、鹿兒島縣出現線性降水帶，需嚴防山崩、低窪地氾濫、河川氾濫。
珊珊颱風已對交通運輸造成影響。JR公司宣布，29日九州新幹線、西九州新幹線全天停駛，東海道新幹線、山陽新幹線部分區間減速運行，稍晚根據狀況有可能停駛。
此外，截至29日凌晨5時，宮崎高速公路全部路段以及九州高速公路、東九州高速公路、南九州高速公路、大分高速公路部分路段封閉。長崎高速公路也有可能關閉。
航空交通方面，許多往返九州和四國機場的航線被取消。日本航空29日共取消265個航班，全日空航空取消173個航班，捷星航空、天馬航空和空之子航空亦決定取消部分航班。
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