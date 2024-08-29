菲律賓海軍單邊演習 提升作戰準備度

中菲南海緊張局勢持續升溫之際，菲律賓海軍在北部進行為期4天的單邊演習，聚焦提升海上作戰準備度。

這場演習於27日開始、30日結束，代號「菲律賓艦隊單邊演習」（PF's Unilateral Exercise），演習地點在菲國北部蘇比克灣西南方海域，菲國飛彈巡防艦黎薩號（BRP Jose Rizal）與魯納號（BRP AntonioLuna）、AW-159反潛直升機及TC-90巡邏機參與。

菲律賓海軍昨天發布新聞稿表示，今年的演習聚焦於海軍「戰鬥行動」，旨在強化各軍艦、軍機之間的協同作戰能力。

演訓分為港口階段和海上階段2個階段，港口階段包括策劃、培訓討論和專家講座；「海上階段」著重於模擬各單位之間的快速、精準思考以及合作場景。

另一方面，菲律賓參謀總長布勞納（RomeoBrawner Jr.）與美軍印太司令部司令帕帕羅（SamuelPaparo）昨天參觀了位於菲國北部班巴加省（Pampanga）的巴塞空軍基地（Basa Air Base）。

巴塞空軍基地是菲律賓防衛首都馬尼拉的空戰主力，也是菲律賓開放美軍建設與使用的9處軍事據點之一。美軍據信在這裡輪替部署了MQ-9A無人機，協助菲國進行偵察監控行動。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）在新聞稿中說，布勞納和帕帕羅視察了菲美兩國依據「加強國防合作協議」（EDCA）而開發、為提升兩軍協同作戰能力的設施。

布勞納與帕帕羅今天將在菲國碧瑤市（Baguio）舉行一年一度的菲美「相互防禦理事會暨安全接戰理事會」（MDB-SEB）會議，討論及擬訂國防和安全政策方向，敲定2025年兩軍的活動時程，包括聯合軍事演習在內。

菲律賓艦隊單邊演習與帕帕羅的來訪，發生於中國與菲律賓在南海菲索海域的緊張逐漸升高之際。

光是自8月8日以來，中國與菲律賓之間就發生了至少6起衝突，包括中國向菲方巡邏機投擲照明彈以及雙方船艦碰撞等，仙賓暗沙（Sabina Shoal）成為新的衝突熱點。

菲方指稱中國疑似正在仙賓暗沙填海造島。