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研究：2023年巴西極端貧窮人口減少40%

中央社／ 聖保羅28日專電

巴西不平等觀察站（OBD）27日發布研究顯示，2023年巴西極端貧窮人口比前一年減少40%。另一方面，巴西仍面臨巨大的性別和種族薪資差距。

巴西不平等觀察站的研究是基於巴西地理統計局（IBGE）全國家庭普查（Pnad Contínua）的數據，2022年和2023年實際人均家庭月收入分別低於或等於巴西幣105元（約新台幣604.87元）和109元（約新台幣627.91元）的人，被視為處於赤貧狀態。

根據調查，2023年巴西極端貧窮人口比前一年減少40%，其中黑人婦女陷入極端貧困的比例下降45.2%。

巴西東北地區絕對貧窮人口比例降幅最大，從2022年4.7%下降到2023年2.7%。

根據4月更新的聯合國排名，巴西在赤貧人口最多的國家中排名第20位。儘管巴西不平等觀察站強調減少的情況，但據聯合國稱，巴西的赤貧人口仍然多於盧安達、辛巴威、蘇丹、海地和尼泊爾等國家。

另一方面，調查顯示巴西的收入不平等並沒有改變，仍然處於較高水準，最富有1%人口的人均月收入高於最貧窮的50%人口逾31倍。

此外，巴西仍面臨巨大的性別和種族薪資差距。

調查顯示，2023年巴西女性平均月收入巴西幣2386元（約新台幣1萬3744元），比男性低27%；黑人平均月收入比非黑人低41%；黑人女性的收入比非黑人男性少57%。

其他數據顯示，2022年至2023年，巴西失業率下降20%，所有來源的平均收入實際增加8.3%，女性實際增幅達9.6%，男性增幅為7.7%。

巴西 月收入

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