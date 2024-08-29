颱風珊珊登陸九州鹿兒島！日氣象廳：將帶來驚人雨勢

烏克蘭軍隊自8月6日起進入俄國庫斯克州已屆滿3周，似乎沒遇上太大阻力，烏克蘭總統澤倫斯基27日更宣布，這次行動是烏克蘭「勝利計畫」的要點之一，烏克蘭9月將向美國提出完整版本的「勝利計畫」。 無論俄國有多麼地廣人稀，這畢竟是二戰後俄國領土首度遭到外國軍隊入侵，被占領面積1000平方公里，約半個新北市或一個彰化縣大。總統普亭卻表現得很淡定，僅用「有狀況」（situation）稱之。這到底是強作鎮定還是成竹在胸？

2024-08-29 06:00