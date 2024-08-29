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颱風珊珊登陸九州鹿兒島！日氣象廳：將帶來驚人雨勢

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颱風珊珊登陸九州鹿兒島！日氣象廳：將帶來驚人雨勢

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
珊珊颱風已於日本當地時間29日上午8時，從鹿兒島縣薩摩川內市附近登陸。取自NHK
珊珊颱風已於日本當地時間29日上午8時，從鹿兒島縣薩摩川內市附近登陸。取自NHK

珊珊颱風已於日本當地時間29日上午8時，從鹿兒島縣薩摩川內市附近登陸，日本氣象廳昨已對鹿兒島縣（奄美地區除外）發布強風巨浪特別警報，並警告九州多地將出現大雨，大分縣、宮崎縣、鹿兒島縣出現線性降水帶，需嚴防山崩、低窪地氾濫、河川氾濫。

NHK報導，日本氣象廳稍早宣布，珊珊颱風已於今天上午8時（台灣時間上午7時）從九州鹿兒島縣薩摩川內市附近登陸，目前仍以每小時15公里的緩慢速度持續北上，其颱風中心氣壓為935百帕（hPa）、中心最大風速為每秒50公尺、瞬間最大風速為每秒70公尺。

颱風珊珊也將為日本帶來驚人雨勢，其中宮崎縣美鄉町南鄉截至29日上午7時的48小時內降雨量達697毫米，超過往年平均一個月的降雨量，而鹿兒島縣肝付町前田的48個小時降雨量為550.5毫米，更是往年平均一個月降雨量的1.7倍。

氣象廳也指出，鹿兒島縣、熊本縣、大分縣、愛媛縣、靜岡縣可能會發生土石流，因此特別針對上述地區發布「土石流警戒情報」。

日本 雨量 颱風

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