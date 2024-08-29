聽新聞
test
0:00 / 0:00
颱風珊珊登陸九州鹿兒島！日氣象廳：將帶來驚人雨勢
珊珊颱風已於日本當地時間29日上午8時，從鹿兒島縣薩摩川內市附近登陸，日本氣象廳昨已對鹿兒島縣（奄美地區除外）發布強風巨浪特別警報，並警告九州多地將出現大雨，大分縣、宮崎縣、鹿兒島縣出現線性降水帶，需嚴防山崩、低窪地氾濫、河川氾濫。
NHK報導，日本氣象廳稍早宣布，珊珊颱風已於今天上午8時（台灣時間上午7時）從九州鹿兒島縣薩摩川內市附近登陸，目前仍以每小時15公里的緩慢速度持續北上，其颱風中心氣壓為935百帕（hPa）、中心最大風速為每秒50公尺、瞬間最大風速為每秒70公尺。
颱風珊珊也將為日本帶來驚人雨勢，其中宮崎縣美鄉町南鄉截至29日上午7時的48小時內降雨量達697毫米，超過往年平均一個月的降雨量，而鹿兒島縣肝付町前田的48個小時降雨量為550.5毫米，更是往年平均一個月降雨量的1.7倍。
氣象廳也指出，鹿兒島縣、熊本縣、大分縣、愛媛縣、靜岡縣可能會發生土石流，因此特別針對上述地區發布「土石流警戒情報」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言