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韓國軍情人員被收買 收取1.62億韓元向中國特工洩軍機

中央社／ 首爾28日綜合外電報導

韓聯社及朝鮮日報等韓國媒體報導，一名韓國情報司軍務員7年前被中國收買，收取了大約1.62億韓元，涉嫌向中國情報人員洩露軍機。

根據朝鮮日報，韓國國防部檢察團今天表示：「情報司軍務員A某（49歲）2017年被中國情報人員（推測）籠絡，洩漏了軍事機密。」

據報導，A某在接受軍方檢察機關調查時供述，從2017年開始洩漏了多項軍事機密。但在調查過程中，只有2022年以後洩漏的30件得以確認。

根據韓聯社，A某其間利用情報司令部內部安全漏洞持續打探、收集、洩露機密。他接受中國特工指示，通過列印、拍攝、截圖、記錄等方式刺探收集情報。

據檢方了解，A某將收集的情報擅自轉移至營外的個人住所，並將其上傳至中國網路雲端伺服器。

國軍方檢察機關對A某的借名帳戶進行分析後發現，他在2019年以後收受約1.62億韓元。2017年至2018年，A某前往中國時收取了現金。

但韓國軍方檢察機關表示，由於沒有物證，很難掌握該期間其收取財物的金額。

國軍 國防部

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