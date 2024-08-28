法檢：Telegram創辦人度洛夫已從警方拘留獲釋 等候會見預審法官

美聯社報導，法國檢察官28日表示，加密通訊軟體Telegram創辦人兼執行長度洛夫已從警方拘留釋放。

俄羅斯出生的度洛夫擁有法國公民身分，24日在巴黎郊外的布傑機場遭到拘留，並因法國有關單位指控Telegram正被用作非法活動而經歷4天的偵訊；這是法方7月啟動的司法調查一部分，牽涉到12項涉嫌刑事違法行為。

巴黎檢察官辦公室在聲明指出，「一名預審法官已結束了度洛夫的警方拘留，他將被帶到法庭，進行首次出庭與可能起訴」。

其他針對度洛夫的指控，包括Telegram被用於散布兒童性虐待材料和販毒，詐欺和教唆組織犯罪交易，以及Telegram拒絕跟調查人員分享資訊或文件等。

路透引述一位司法消息人士說法報導，預審法官將決定，是否對他進行正式調查。

在法國，受到正式調查不意味著有罪或必然導致受審，而是法官認為該案有足夠的證據可以繼續進行調查。調查可能持續好幾年，然後才會送審或擱置。