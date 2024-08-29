英相出訪 改善歐洲盟友關係

上任不到兩個月的英國首相施凱爾（Keir Starmer）本周對德國和法國展開為期兩天訪問，盼能藉由此次出訪尋求一個「千載難逢的機會」，致力改善與歐洲盟友的關係，以開啟英國脫歐後的新篇章，並將此作為促進英國經濟成長的核心。

施凱爾28日在柏林與德國總理蕭茲會談，意在推進兩國的合作協議。英國希望能在六個月內，與德國就市場進入、能源安全、環境議題等方面締結協定。兩國也在商討國防合作協議，盼能在秋天談妥。

施凱爾說：「我們擁有難能可貴的機會，能重啟與歐洲的關係...必須走出脫歐處境，修復前朝政府留下的破碎關係。」

英國保守黨在先前14年執政期間，與歐盟關係緊張，有時甚至衝突不斷，新上任的工黨領袖施凱爾，欲重建雙邊關係。工黨政府表示，前英相強生「糟糕的」脫歐協議後，希望能改善該國與歐洲的貿易準入。

儘管如此，施凱爾排除重回歐盟關稅聯盟、或重返歐洲單一市場的可能性。布魯塞爾當局也表示，無意與英國重啟全面性的貿易談判。

作為北大西洋公約組織（NATO）盟國和西歐兩大國防支出國，英國和德國也正在設法加強國防合作，倘若美國前總統川普明年初重返白宮，美國可能會削減對烏克蘭的軍事支持。

施凱爾在柏林期間，還將會晤西門子能源、軍工業者萊茵金屬公司（Rheinmetall）等的高層。德國是歐洲最大經濟體，並為英國的第二大貿易夥伴，占英國貿易比重的8.5%。

施凱爾28日晚間將轉往法國巴黎，參與帕運開幕式，29日與法國總統馬克宏會面，並將接見科技公司達利思（Thales）、歐洲通訊衛星集團（Eutelsat）、藥廠賽諾菲（Sanofi）等公司主管。