日眾議員二階俊博率團訪中 分別與趙樂際、王毅會談

日本國會跨黨派「日中友好議員連盟」會長二階俊博昨天率團抵達中國北京，今天會晤中國外交部長王毅。一般認為，議題涵蓋26日共機首度侵犯日本領空、中國因日本核處理水排海禁止進口日本水產品等。

日本共同社報導，二階一行今天在北京釣魚台迎賓館與王毅會談。王毅在會談一開始表示，中日關係的情勢不能說是理想的狀態，希望促進中日兩國關係沿著正確軌道穩定發展。

二階回應表示，希望中國能為日本；日本能為中國妥善因應。

二階一行在與王毅會談前，與中國人民對外友好協會會長楊萬明共進午餐，並交換意見。

日本放送協會（NHK）報導，二階一行今天上午在北京人民大會堂與中國共產黨第三號人物、中國全國人大常委會委員長趙樂際舉行約40分鐘的會談。

會談後，二階對媒體表示，就一架共機26日入侵日本領空一事，在會談中向中方表達遺憾之意，強烈要求中方防止再次發生同樣的事。

對此，趙樂際表示，中國無意侵犯他國領空，期待當局間做好適切的溝通。

中國2023年1月結束嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，擴大免簽國家，但仍未恢復疫情前針對日本人實施的短期停留免簽證措施。

二階在與趙樂際會談時要求中方早日重啟短期停留的免簽證措施。對此，趙樂際表示，了解日本各方面的期待，予以尊重、重視。

二階一行27日抵達中國，當晚在北京與中共中央對外聯絡部部長劉建超舉行會談，就共機首次侵犯日本領空、中國管制日本水產品進口表達日本的立場。

二階一行預定29日返國。此行隨團國會議員包括自民黨籍法務大臣小泉龍司、自民黨總務會長森山裕、自民黨選舉對策委員長小淵優子、公明黨副代表（副主席）北側一雄、立憲民主黨幹事長岡田克也、立憲民主黨籍前環境副大臣近藤昭一、日本維新會參議員淺田均、日本共產黨國會對策委員長穀田惠二、社民黨黨魁福島瑞穗。