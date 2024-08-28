憲法法庭解散政黨解職總理 泰國在野領袖控司法政變

泰國憲法法庭本月稍早解散國會最大黨並且解除前總理賽塔職務，主要在野領袖納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）今天指控法官發動「司法政變」。

法新社報導，憲法法庭本月稍早裁定解散進步派政黨前進黨，並禁止該黨高層從事政治活動，後來又以違反道德規範為由，將賽塔（Srettha Thavisin）解職。

前進黨迅速新成立人民黨另起爐灶。黨魁納塔彭告訴法新社，泰國要進步，就必須進行改革。

他在國會受訪時表示：「憲法法庭拉下總理，並且剝奪前進黨高層參政權，我們稱之為司法政變。」

納塔彭說：「不對人民負責的權力否決人民選出的行政和立法部門，這是泰國並非完全民主國家的跡象。」

37歲科技企業家納塔彭表示，他的政黨將推動改革，以限制憲法法庭對立法的審查權，取消其解散政黨或解除總理職務的權力。

過去20年來，泰國政壇因平民主義的進步派政黨與親軍方保皇派精英間的激烈鬥爭而動盪不已。