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印度抗議女醫遭性侵殺害示威 淪為政治對手街頭衝突

中央社／ 加爾各答28日綜合外電報導
8月28日，印度加爾各答，西孟加拉邦初級醫生陣線成員在街頭遊行，譴責在印度加爾各答一家政府開辦的醫院強姦和謀殺一名見習醫生的事件。路透
8月28日，印度加爾各答，西孟加拉邦初級醫生陣線成員在街頭遊行，譴責在印度加爾各答一家政府開辦的醫院強姦和謀殺一名見習醫生的事件。路透

數千名抗議者在印度東部城市加爾各答爆發衝突，原本為了替遭殺害女醫師尋求正義的示威活動，卻演變成政治對手間的街頭暴力衝突。

法新社報導，8月9日加爾各答一家公立醫院內一名31歲女醫師被發現遭到殺害，引發全國對長久以來印度女性遭暴力對待的憤怒。

印度各地掀起醫療人員罷工抗議，數以千計的一般民眾也加入示威。

雖有不少醫師已經重返工作崗位，但在西孟加拉邦首府加爾各答一再爆發的示威抗議已演變成該邦執政的草根國大黨（All India Trinamool Congress，AITMC）和反對黨印度人民黨（Bharatiya Janata Party，BJP）之間的衝突。

印度總理莫迪（Narendra Modi）的印度人民黨雖在中央握有大權，但在西孟加拉邦卻是在野的反對黨。

印度人民黨的支持者高在抗議中喊「我們要正義」，並要求草根國大黨領袖、西孟加拉邦首長班納吉（Mamata Banerjee）請辭下台。

草根國大黨的支持者則回嗆「滾回去、滾回去」。

班納吉在黨支持者的集會上演說，抨擊印度人民黨「骯髒的政治」手段，利用女醫師之死。

印度警方昨天和抗議者爆發衝突，並發射強力水柱和催淚瓦斯驅逐抗議民眾，還逮捕了至少245人。

此舉引發印度人民黨支持者今天發動全天抗議活動，而在上午和草根國大黨支持者爆發衝突。

印度 孟加拉 醫師

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