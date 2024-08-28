南韓華僑抗議僑產開發案形式 駐處盼理性溝通

南韓漢城華僑協會管理使用的首爾市中區水標洞土地開發案補償協商遲遲未果，國內研議方案仍不符僑界期待，引發抗議；駐韓代表部表示會基於合法護產原則處理，盼理性溝通。

原本位於漢城市（首爾市）中區忠武路一街的中華會館，在日本殖民統治朝鮮時期，為修建京城郵便局（現首爾中央郵遞局），強制以換地方式遷往水標洞現址，因此該地登記於「中華民國」名下，實際上仍由漢城華僑協會管理使用至今，所得租金做為漢城華僑協會經費來源。

華僑協會表示，首爾市政府2016年宣布「首爾市乙支路三街都市環境整備區域」，推動都市改建計畫，位於水標洞的中華會館所在土地被開發商看中，首爾僑界代表在2022年組成水標洞土地開發促進委員會，與首爾市政府相關單位及開發商斡旋下，最終達成由開發商以423億韓元（約新台幣10.3億元）買下所有土地，並以「等價換樓」（換取其他整棟大樓）方式換取資產。

由於名義上土地所有人為「中華民國政府」，華僑協會透過駐南韓台北代表部呈報國內，但事隔2年多仍無下文，在今年7月2日收到的答覆也將「等價換樓」改為「分讓新建大樓地下層」，不符僑界期待而引發不滿。

華僑協會主張，分讓新建大樓地下層不僅不好出租，還須負擔高額管理費，不符經濟效益；等價換樓可擇物進行產權登記後，直接收取租金利潤，較為合理。

對此，代表部表示，駐處長期與華僑協會密切討論，並共同與首爾市政府、土地開發商進行補償協商；而此案陳報國內相關單位研議後，認為等價換樓方案並不屬於南韓法律明定的民事交易方式，可能衍生出鉅額稅賦，且有許多不可預見的風險存在，故在相關風險未能確切排除情形下，決定仍暫時維持「權利變換」方案不變，代表部也在第一時間於今年7月1日致函協會說明。

代表部強調，政府向來秉持保僑、護僑及照顧僑胞的精神，對僑胞需求或遭遇的困難，懇切提供服務與協助。未來也將繼續秉持依法行政、保產、護產的原則處理此案，持續與僑界溝通，期盼相關僑界團體及人士理性表達訴求，與代表部攜手為僑界福祉打拚。