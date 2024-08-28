歐中啟動溝通機制 因應歐企對大陸資料跨境管制疑慮

歐洲企業在中國搜集處理經商數據等資訊面臨高度不確定的安全規定限制，歐盟與中國為此開啟對話管道，以降低歐中跨境資料流動對歐企帶來觸犯中國法律的風險。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）27日與中國政府啟動「跨境資料流動溝通機制」（Cross-Border Data Flow Communication Mechanism），透過技術層面交流來釐清中國限縮跨境資料傳輸規定的內涵。

執委會指出，近年歐洲企業將中國經商資料傳回總部或其他地區時，面臨愈來愈高的困難和不確定性，尤其是2022年中國政府推出「數據出境安全評估辦法」，其中高度管制的「重要資料」定義不明，使得跨境資料管制成為歐洲投資者對中國信心下滑的主要原因。

執委會強調資料流通對貿易和外人直接投資（FDI）至為關鍵，特別是金融保險、醫藥、汽車和資訊科技等產業。

對中國限縮資訊自由的關切是近年歐盟官員與中國會談主題之一，包括去年12月歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）和執委會主席范德賴恩（Ursula vonder Leyen）訪中會見中國國家主席習近平，以及歐盟負責貿易、言論自由的2位執行委員先後訪中，都向中方表達相同關切，因而促成了此一溝通機制。