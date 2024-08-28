才因修法爆發示威…佐科威幼子搭私人飛機出國再掀議 印尼肅貪當局喊查

印尼總統佐科威的小兒子卡桑最近搭乘1架私人飛機出國，引發外界強烈質疑。印尼肅貪委員會主管今天透露，他們打算要求卡桑說明他的這趟行程以及費用由誰支付。

印尼近日才爆發全國示威活動，抗議國會打算修法讓現年29歲的卡桑（Kaesang Pangarep）能不受候選人年齡限制投入11月的地方選舉，並削弱反對佐科威（Joko Widodo）的勢力。印尼國會已在幾天前將法案擱置。

卡桑搭乘私人飛機的消息曝光後，引發民眾憤怒。有些細節還是他的妻子自己在社群媒體平台貼出。

印尼肅貪委員會（Corruption Eradication Commission，KPK）副主席亞歷山大（Alexander Marwata）告訴路透社：「一名官員的兒子能夠搭乘私人飛機旅行，民眾想知道這是否和他的父母是政府官員有關。」

亞歷山大表示：「如果這些設施與他父母的工作有所關聯，應該通報為收受不當餽贈。如果無關，那就沒問題。」他指的是印尼法律禁止官員收受餽贈。

卡桑並未立即回應路透社的置評請求。目前仍不清楚他何時會被約談。印尼總統府則婉拒置評。