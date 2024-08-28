梵中協議端出正面樣板 陸承認石鴻禎合法性…為何轉向尋求教廷「滿意」？

中國政府昨天宣布承認長期遭軟禁的天津地下主教石鴻禎合法性，教廷新聞室立刻公開表達「滿意」。這在梵中協議自2018年簽署以來相當罕見，過去向來是教廷對中國未切實遵守協議表達「不滿、遺憾」，中國則相應不理。

2022年11月，梵蒂岡發表嚴厲聲明，指責中國政府在不被教廷承認的江西教區任命一名主教，違反梵中主教任命協議。教廷表示得知後深感「驚訝和遺憾」，期待中國當局作出解釋，並希望類似事件不再重演。對此中國未公開說明，中國外交部在記者會僅稱「不了解具體情況」。

2023年，中國單方面任命中國天主教主教團主席沈斌為上海教區主教，教廷雖在3個月後追認此一人事，但同步發表聲明批評，中國此舉顯然違反梵中協議。對此，中國外交部僅對媒體給了制式官方回應，稱「梵中密切溝通、協議執行良好」。

時隔僅1、2年，中國為何轉而需要尋求教廷對梵中協議稱許「滿意」？一位旅義梵中專家向中央社分析，主因是中國希望「重塑國際形象」，中國近期積極調停俄烏戰爭、中東衝突，想讓國際社會認為中國是和平調停者，而非野心侵略者，避免美歐繼續在經貿與政治戰略上聯手圍堵中國。

專家表示，中共政府為了美化在國際的公眾印象，迫切希望藉由教廷背書，洗脫迫害宗教人權的惡名。

專家認為，中國政府昨天「恩准」長期遭軟禁的地下主教石鴻禎獲得官方認證，之後宛如套招般，立刻獲得教廷公開肯定，確實達成一定程度宣傳效果，各大國際媒體都以顯著篇幅報導，梵中協議產出「正面果實」。

不過石鴻禎已高齡94歲，早就超過主教規定退休年齡的75歲，中國政府承認他的聖職，象徵意義大於實質意義。

專家另注意到，中國政府與官媒對此事皆低調未提，北京一直避談2018年簽署梵中協議的核心內容，即是承認教宗是中國天主教領袖，容許外國宗教勢力介入中國內政，因為這與中共高舉的「獨立辦教」精神相牴觸。因此石鴻禎這個「僅供大外宣」的樣板是否曇花一現，充滿政治算計的安排，對中國天主教務是否反而帶來負面影響，仍有待觀察。