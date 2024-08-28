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關係暖化露曙光？土耳其外長睽違5年參與歐盟會議 象徵對話契機

中央社／ 伊斯坦堡28日綜合外電報導
1名土耳其外交消息人士告訴法新社，土耳其外交部長費丹（圖）明天將出席歐洲聯盟在布魯塞爾召開的1場非正式會議。這將是5年來土耳其首度參與歐盟會議。路透
1名土耳其外交消息人士告訴法新社，土耳其外交部長費丹（圖）明天將出席歐洲聯盟在布魯塞爾召開的1場非正式會議。這將是5年來土耳其首度參與歐盟會議。路透

1名土耳其外交消息人士告訴法新社，土耳其外交部長費丹明天將出席歐洲聯盟（UN）在布魯塞爾召開的1場非正式會議。這將是5年來土耳其首度參與歐盟會議，象徵對話契機。

土耳其自1999年以來具有歐盟候選國地位，並於2005年展開入盟談判，但多年來在若干方面談判進程凍結。

土歐關係有時緊繃，歐盟既仰賴土耳其收容來自敘利亞移民，雙方又偶因土耳其對待希臘和分裂島國賽普勒斯的方式起摩擦。

布魯塞爾還對安卡拉的人權紀錄有疑慮，尤其在土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）遭遇未遂政變後進行大規模整肅，鎖定對象包括反對派人士。

這名消息人士表示：「我們認為歐盟的（出席會議）邀請，是針對我們呼籲與土耳其活絡關係尋求對話。」

安卡拉希望明天的會議能協助開啟對話管道。

費丹（Hakan Fidan）在這場會議上預料和數名歐盟高階官員會面，包括歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）及睦鄰與擴大事務執委瓦爾赫利（Oliver Varhelyi）。

消息人士說：「這將有利於雙方改善關係，以面對區域和全球的各項挑戰。有關土耳其在賽普勒斯議題上的明確立場，歐盟方面將再度獲得解釋。」費丹也預料將在會議場邊與希臘外長杰拉佩特里蒂斯（Giorgos Gerapetritis）會面。

此外，費丹與歐盟對口官員的會談焦點，還包括1個新的關稅同盟及放寬對土耳其公民核發簽證的規定。

土耳其 敘利亞 歐盟 移民

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