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日本自民黨總裁選舉在即！目前3人正式參選 高市早苗擬9月9日宣布

中央社／ 東京28日專電
自民黨總裁（黨主席）選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，有意參選人數已逾10人，至今正式宣布參選者有3人。今天傳出，經濟安全保障大臣高市早苗考慮9月9日正式宣布參選。路透
自民黨總裁（黨主席）選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，有意參選人數已逾10人，至今正式宣布參選者有3人。今天傳出，經濟安全保障大臣高市早苗考慮9月9日正式宣布參選。路透

自民黨總裁（黨主席）選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，有意參選人數已逾10人，至今正式宣布參選者有3人。今天傳出，經濟安全保障大臣高市早苗考慮9月9日正式宣布參選。

自民黨總裁選舉預計9月12日公告、27日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在國會首相指名選舉時被指名為新任首相。

日本產經新聞報導，參選自民黨總裁選舉必須爭取到20名國會議員的推薦，據悉高市大致上能爭取得到，已向周邊人士表示自己將出馬參選。

高市原本有意於本週內宣布參選，但考慮到今年第10號颱風珊珊逼近日本，因此推遲宣布參選日期。身為閣僚的高市有公務行程，最後決定9月9日召開記者會正式宣布參選。

現年63歲的高市1993年參選眾議院選舉，首度當選，目前是第9度當選，歷任總務大臣、自民黨政調會會長等要職。上一次2021年自民黨總裁選舉時，高市獲得前首相安倍晉三的支持，高喊「選出第一位日本女首相」口號，獲得高票。高市擅長擬政策，保守派人士對她期待相當大。

日本富士新聞網8月24日及25日所做最新民調顯示，被問到誰最適合在「後岸田時代」擔任自民黨總裁，43歲的前環境大臣小泉進次郎以22.4%高居首位、67歲的自民黨前幹事長（黨秘書長）、前防衛大臣石破茂以21.6%些微差距排名第2、高市以10.8%排名第3。

日本 民調 自民黨

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