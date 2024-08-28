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不順蕭茲的意？德國極右另類選擇黨民調看好 地方選舉可望大有斬獲

中央社／ 柏林28日綜合外電報導
前東德地區的圖林根邦和薩克森邦9月1日將舉行議會選舉，選舉結果可能不順德國總理蕭茲的意；德國另類選擇黨則可望大有斬獲。圖為德國聯邦州圖林根州耶拿市的一條街道上，張貼著德國另類選擇黨的選舉海報。美聯社
前東德地區的圖林根邦和薩克森邦9月1日將舉行議會選舉，選舉結果可能不順德國總理蕭茲的意；德國另類選擇黨則可望大有斬獲。圖為德國聯邦州圖林根州耶拿市的一條街道上，張貼著德國另類選擇黨的選舉海報。美聯社

前東德地區的圖林根邦和薩克森邦9月1日將舉行議會選舉，選舉結果可能不順德國總理蕭茲的意；德國另類選擇黨則可望大有斬獲。

法新社報導，圖林根邦（Thuringia）與薩克森邦（Saxony）選舉於索林根（Solingen）持刀襲擊事件僅一週之後登場。這起事件造成3人喪生，震憾德國，凶手疑為一名敘利亞尋求庇護者，引發社會針對移民議題激烈論戰。

民調結果顯示，反移民的德國另類選擇黨（AfD）將以約30%選票，在圖林根邦議會取得最多席次；在薩克森邦則將與保守派政黨基督教民主黨（CDU）不相上下。

不過，即使勝選，德國另類選擇黨在這兩個邦都不太可能執政，因為沒有其他政黨願意與它結盟而取得議會過半。

儘管如此，在明年全國性大選前的這場地方選舉中慘敗，這對蕭茲（Olaf Scholz）的社會民主黨（SPD），以及綠黨（Greens）、自由民主黨（FDP）等聯合政府中其他成員而言不是好兆頭。

民調顯示，社會民主黨在這兩個邦只能拿到約6%選票。

同為前東德地區的布蘭登堡邦（Brandenburg）也將於9月舉行選舉，德國另類選擇黨則以約24%支持度領先。

德勒斯登工業大學（Dresden University of Technology）政治學教授克諾伊爾（Marianne Kneuer）告訴法新社，3個邦的局面略有不同，但「無論如何，德國另類選擇黨將凝聚大量的選票支持」。

德國 民調 蕭茲

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