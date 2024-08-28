制衡大陸？太平洋島國達成區域警務計劃

澳洲表示，太平洋島國領導人於周三（8月28日）同意了一項區域警務計劃。該計劃是在湯加王國舉行的太平洋島國論壇峰會上達成的。

澳洲總理艾班尼斯表示，與會領導人已同意了太平洋警務倡議。這一有爭議的舉措被認為是為了遏制中國在該地區的影響。成員國將自由決定各自的參與程度。

艾班尼斯對記者說：「國際領導人的首要任務就是保障居民的安全，這正是此項計劃的意義所在。通過共同努力，確保整個地區的安全更加穩固，並由我們自己來維護。」

該計劃提議設立四個培訓中心，並組建一支約200名警員的危機反應部隊，以便在需要時在整個地區進行部署。

巴布亞新幾內亞總理馬拉佩向媒體表示：「整個太平洋是地球上最大的一片無警區。」

澳洲是美國及其他西方國家的親密盟友，也是包括美國、印度和日本在內的四方安全對話（Quad）成員國之一。

迄今為止，澳洲在區域安全方面一直處於領導地位，並主導了所羅門群島的維和任務以及瑙魯、斐濟和巴布亞新幾內亞的安全培訓。

中國在太平洋島國的影響力

然而，瓦努阿圖和所羅門群島等一些與中國關係密切的太平洋國家表示擔憂，該地區警務計劃代表了旨在排斥中國的拒絕性地緣戰略安全理念。

所羅門群島最高外交官貝克對法新社表示：「我們在審查我們的國家安全戰略及所有相關事宜，所以這將成為討論的一部分。這個問題仍在進行中，論壇尚未結束。」

除了基礎設施外，中國還試圖在該地區擴大其軍事和警務影響力。

解碼中國：走向太平洋的軍事強國

澳洲官員早些時候曾表示，中國不應在太平洋島國的警務工作中扮演任何角色。

北京在所羅門群島擁有一支小型警察部隊，對當地人員提供射擊和防暴戰術培訓。中國還為其他國家提供培訓和車隊，並在基裡巴斯也設有警察力量。

在太平洋島國論壇之前的幾周內，北京接待了斐濟、瓦努阿圖和所羅門群島的領導人。

太平洋警察部隊的存在可能會阻礙中國在該地區的影響力和安全協議。

（法新社，路透社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】