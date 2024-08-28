將出席聯合國大會！日相岸田文雄「不發表演說」 盼自民黨總裁選舉前趕回國

已宣布不參選自民黨總裁、將卸下日本首相職務的岸田文雄預定9月下旬前往美國紐約出席聯合國大會。因為岸田須在9月27日自民黨總裁選舉投開票日前返國，只好放棄在聯合國大會總辯論發表演說。

日本共同社報導，岸田預定9月下旬出席聯合國大會，但放棄在聯合國總辯論發表演說。

總辯論將於紐約時間9月24至30日舉行，日本被安排在26日下午發言，但由於岸田須在日本時間27日自民黨總裁選舉投開票前返國，只好放棄在聯合國大會總辯論發表演說。

報導說，日本外務大臣上川陽子也有意出馬參選自民黨總裁選舉，預期她無法訪美，因此屆時可能由日本駐聯合國大使山崎和之代為在聯合國大會發表演說。