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影／強颱珊珊直撲日本！民眾曬各地災情：狂風暴雨不斷、建築物路樹倒塌

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
珊珊颱風28日正逼近日本，大浪打上鹿兒島縣指宿市沿海地區。美聯社
珊珊颱風28日正逼近日本，大浪打上鹿兒島縣指宿市沿海地區。美聯社

珊珊颱風持續朝日本進逼，截至當地時間28日下午5時位於屋久島西南西方約40公里處，正緩慢向北移動，暴風圈則已開始影響各地，沖繩縣、石垣島及奄美大島等地陸續有災情傳出，當地民眾也上網發布了強風大浪與路樹被吹斷等影像。

日本氣象廳稍早已對奄美地區除外的鹿兒島縣發布最高級的暴風巨浪特別警報，也是日本史上第4度發布颱風特別警報，預期將引起數十來年來前所未見的災害，並呼籲民眾保持高度警戒。

社群媒體X」上標註「#台風10号」的貼文可見，九州宮崎市前一天就有網友表示，珊珊颱風還沒有登陸，風雨就已經很強了，並指颱風行進速度非常慢，感覺變得更加恐怖了。NHK等日媒28日報導，宮崎附近疑似出現了龍捲風，還有建築物倒塌。有汽車遭突如其來的強風吹翻，導致4人受傷，金屬製看板被吹走，掉在停車場內的輕型汽車上方。

另外，進入暴風圈的鹿兒島縣種子島則出現了狂風暴雨，奄美大島則可見到道路出現落石，九州國道10號線則有網友貼出了路樹倒塌的照片，其他地方則傳出大雨引發土石流等災情。

根據稍早新聞，日本氣象廳和國土交通省於當地下午2時舉行記者會，氣象廳氣象預報部門主任杉本聰表示，「鹿兒島縣可能會遭遇前所未有的強風、巨浪和漲潮」，而且會出現破紀錄的雨勢，呼籲民眾採取最大限度的預防措施，並確保自身及親人安全。

X 日本 暴雨 社群媒體 路樹 颱風

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