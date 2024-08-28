包奠儀給選區內民眾…日本眾議員堀井學涉違法 請辭獲准

日本眾議員堀井學疑似反覆透過秘書等人包奠儀給選區內的民眾，涉嫌違反公職選舉法，今天下午向眾議院遞出辭呈，眾議院議長額賀福志郎准他辭職。

日本放送協會（NHK）報導，堀井學疑似透過秘書等包奠儀給選區的民眾，涉嫌違反公職選舉法，他在議員會館的事務所（辦公室）等遭到東京地檢特搜部搜索，他也接受調查，7月中旬退出執政黨自民黨。

為了對此事件負起責任，今天下午他向眾議院遞出辭呈獲准辭去眾議員職務。

日本公職選舉法規定，原則上禁止政治人物個人在選區內捐贈現金或物品。若包奠儀，僅限政治人物親自出席喪禮直接遞交，若是透過秘書等人遞交，屬違法行為。

有知情人士表示，堀井學於2022年左右，在選區內的支持者或其家族死亡後，疑似透過前秘書遞送奠儀，金額1萬至數萬日圓，總額約達數10萬日圓。堀井學的前秘書被特搜部調查時，坦承接獲堀井學的指示遞交奠儀。

現年52歲的堀井學是1994年冬季奧林匹克運動會競速滑冰的銅牌得主，2012年首度當選眾議員（北海道第9區），2021年以比例代表區「復活」（在選區失利但靠比例代表區當選）持續擔任眾議員，目前是第4任期。他曾位居外務政務官、內閣副大臣等要職。

堀井學過去是自民黨安倍派的成員，在自民黨派閥「小金庫事件」中，5年間總計從安倍派收取2196萬日圓（約新台幣493萬元）的「回扣」，不過這些收入並未依法記載在政治獻金收支報告書中，他因此辭去內閣府副大臣職務，也被自民黨處以「停職黨職1年」處分。堀井學今年6月表示無意尋求連任眾議員。