在民調拔得頭籌…德國極右翼另類選擇黨崛起 企業憂難吸引技術移民

出生於印度的電機工程師蓋克瓦德2013年剛搬到耶納時，被這座德國東部城市的一切給迷住了：一所享譽盛名的大學、頂尖研究機構、尖端科技公司，業界的全球佼佼者也匯集在此。

然而，11年過去，這位印度人對於自己的職涯發展前景，開始有了更嚴肅的看法。

美聯社報導，43歲的蓋克瓦德（Preetam Gaikwad）說：「我真的很擔心這裡的政治局勢發展。」耶納（Jena）位於德國東部圖林根邦（Thuringia），當地9月1日將舉行選舉。

極右翼的德國另類選擇黨（Alternative for Germany）目前在民調中拔得頭籌，支持率約有30%，遙遙領先中間偏右的基督教民主黨（Christian Democrats，21%）與總理蕭茲（Olaf Scholz）領導的中間偏左政黨社會民主黨（SPD，7%）。

德國另類選擇黨的反外國人立場是其競選活動的基石，這令蓋克瓦德的雇主業納集團（Jenoptik）等企業感到擔憂。這家公司向美國國家航空暨太空總署（NASA）火星探測車毅力號（Perseverance）提供透鏡組件，在耶納雇用1680人，全球員工有超過4600人。

業納集團是耶納少數幾個在國際取得成功的企業之一，仰賴能夠吸引與留住高技能勞動力的能力，其中大部分高技能勞工是來自德國以外地區。業納集團執行長崔格（Stefan Traeger）說，德國另類選擇黨的崛起讓吸引人才變得更加困難。

有愈來愈多的潛在員工跟崔格說，雖然他們樂意替業納集團服務，但他們不會在那工作，因為他們不想住在一個由極右政黨主宰的州，這個政黨排斥移民與其他少數群體，像是LGBTQI+（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒、雙性人等不同性別認同）族群成員。

崔格是土生土長的耶納人，曾留學美國。他向美聯社表示，他希望選後「我們依然像現在一樣，仍是一個開放、自由且民主的國家，這是我們推動公司往前邁前所需的條件」。

德國已面臨嚴重的技術勞工短缺，隨著勞動力老化和萎縮，專家估計德國每年需要約40萬名技術移民。德國長期以來被視為歐洲的經濟強權，但最近被國際貨幣基金（International Monetary Fund）評為全球表現最差勁的主要已開發經濟體。

美聯社報導，高通貨膨脹率與移民人數，加劇德國另類選擇黨的崛起。2023年，德國有190萬名新居民，同時有120萬人永久離開德國，讓淨移民人數來到66萬3000人。雖然只有少數移民定居在德國較貧困的東部地區，但當地的反移民情緒依舊高漲。

德國另類選擇黨的圖林根邦分支特別激進，其地方領袖胡克（Bjoern Hoecke）稱柏林的大屠殺紀念碑（Holocaust Memorial）為「恥辱紀念碑」，呼籲德國看待過去的方法做「180度大轉變」，包括如何看待納粹。2020年，圖林根邦分支被德國國內情報機構歸類為「已證實的右翼極端主義」組織，遭到正式監視。

耶納民主與公民社會研究所（Institute for Democracyand Civil Society）研究主任薩爾海澤（Axel Salheiser）說，德國另類選擇黨在鄉村地區特別受歡迎，而圖林根邦有70%的人口住在鄉村。

德國經濟研究所（Institute for the German Economy）最近對900多家德國企業所做的民調也顯示，對延攬技術勞工與為此區吸引投資而言，大多數的企業視德國另類選擇黨構成風險。