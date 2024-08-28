歐盟執委會提名逾半為男性…范德賴恩曾喊候選人「男女各一」 性平目標受挫

歐洲聯盟成員國為下屆「歐盟執行委員會」提名的候選人陣容中，男性占壓倒性多數，此舉公開違抗主席范德賴恩的要求，歐盟執委會性別組成方面的衝突恐一觸即發。

法新社報導，歐盟（EU）各國向范德賴恩（Ursulavon der Leyen）遞交歐盟執委會（EC）執委提名人選的最終期限8月30日即將到來，但將在范德賴恩麾下組成的26人團隊中，目前已被提名的21人有16人是男性。

范德賴恩上月再次當選歐盟執委會主席後，曾明確要求歐盟各國提供男女各一名候選人讓她選擇。

然而目前沒有任何國家這麼做，且按照當前情況，或許下屆歐盟執委會只會有6名女性成員，包括范德賴恩自己，以及候任歐盟外交和安全政策高級代表、愛沙尼亞前總理卡拉斯（Kaja Kallas）。

在歐盟致力推動性別平等的保護傘團體「歐洲婦女遊說」（European Women's Lobby）表示，這情況顯現一種「老男孩」俱樂部觀念，並稱這「十分丟臉」。

歐洲議會（EP）性別平等委員會主席加維斯（LinaGalvez）同指歐盟執委會的男性提名人數顯示，許多成員國顯然缺乏「政治意願」，且「傳達出非常糟糕的訊號，對年輕女性和女孩尤其如此」。

這一局面源於范德賴恩和歐盟各國的權力遊戲。成員國或許理論上大力支持性別平等等目標，但實際上抗拒受到任何箝制。

一位希望匿名的歐盟外交官說：「作為成員國，我們期望范德賴恩致力落實性別平等，但我們同時也相信，應由我們提名自己偏好的執委。」

愛爾蘭總理哈里斯（Simon Harris）公布自己提名人選是男性時，他毫不諱言提醒范德賴恩，歐盟條約僅要求一名候選人。