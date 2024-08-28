南海緊張加劇！繼仁愛暗沙和黃岩島後 仙賓暗沙恐成中菲衝突熱點

南海一片無人居住的低窪珊瑚礁正迅速成為中國和菲律賓之間危險的新熱點，對最近為緩解全球最重要水道之一的緊張局勢所做的努力造成打擊。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，過去一週，中國和菲律賓船隻在南沙群島仙賓暗沙（Sabina Shoal）附近發生多起碰撞和對峙。北京和馬尼拉數週前才宣布，就馬尼拉對其駐紮於仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）擱淺船艦的部隊進行運補任務一事達成「臨時性安排」，以緩解雙方今夏在仁愛暗沙不斷加劇的緊張局勢。

中國日益咄咄逼人的戰略，讓整個區域以及菲律賓共同防禦盟友美國心生警惕。美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）本週將在北京與中國外交部長王毅舉行會談，南海緊張情勢升溫預料將成雙方議程焦點。

分析人士指出，在多國激烈角力的南海地區，仙賓暗沙正迅速成為新的衝突熱點，稍有不慎就可能迅速升級為衝突，引發嚴重的破壞性後果。

新加坡拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）海軍事務專家許瑞麟（Collin Koh）說：「所有跡象似乎都顯示，繼仁愛暗沙和北部環礁黃岩島（Scarborough Shoal）之後，仙賓暗沙正在成為第3個衝突熱點」 。

許瑞麟補充說：「馬尼拉正努力避免讓他們所謂的黃岩島事件重演。」黃岩島多年來是兩國衝突引爆點之一，2012年雙方在附近海域發生緊張對峙後，中國從菲律賓手中奪下黃岩島實質控制權。

中菲船隻今夏稍早在仁愛暗沙發生暴力衝突，當時北京試圖阻攔馬尼拉向戍守在擱淺海軍登陸艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre）的菲國駐軍運補物資，中國海警船近日又在仙賓暗沙一帶採取類似行動。

仙賓暗沙比仁愛暗沙更靠近菲律賓領土，這兩處環礁均位在菲律賓專屬經濟區（EEZ）內。

菲律賓科學家在仙賓暗沙發現了成堆的碎珊瑚，出現在這個地區的中國船隻數量更是不斷增加，自4月以來，菲律賓部署一艘海岸警衛隊船隻到仙賓暗沙，以監視中國疑似在此非法填海建造「人工島」的活動跡象。中國否認這項指控。

美國史丹佛大學「海洋之光」（Sea Light）計畫主任鮑爾（Raymond Powell）說：「此舉確實惹惱了中國，他們希望（菲律賓）船隻離開。」

因此，北京正逐步加大對馬尼拉施壓力道。

最近幾週，中國官媒指控菲律賓試圖在仙賓暗沙建立長期存在以占領這處環礁，並表示中方不會允許任何補給行動。

新華社在一篇關於中菲船隻對峙的評論中說，「中國再也不會被菲律賓欺騙」，並且援引馬尼拉1999年將登陸艦馬德雷山號（Sierra Madre）擱淺在仁愛暗沙一事。

菲律賓2艘海岸防衛隊船艦26日前往仙賓暗沙海域為馬格巴努亞號（BRP Teresa Magbanua）海防艦運補，卻遭到40艘中國船隻阻撓，因此未能完成輪調及補給任務。

鮑爾表示，如果中國繼續阻止菲律賓向馬格巴努亞號提供糧食、飲水和燃料或輪調人員，這艘菲律賓船艦將不得不啟航。

目前，北京和馬尼拉似乎都不願讓步。

許瑞麟說：「這對馬尼拉來說是一場高風險競賽。」他補充說，菲方認為，不能在仙賓暗沙問題上向中國妥協。

與此同時，北京和馬尼拉都在密切關注華府將如何回應。

美國官員一再承諾保衛菲律賓，使其免在具爭議海域受到任何武裝攻擊，並強調雙方1951年簽署「共同防禦條約」（MDT），任一方本土或在太平洋轄區的島嶼領土、軍隊、公務船舶或飛機遭武力攻擊時，雙方將共同採取行動因應危險。

美軍印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）昨天表示，美國船艦可以護送在南海執行運補任務的菲律賓船隻，強調這是「一個完全合理選項」，但須經美、菲協商。

不過，許瑞麟指出，捲入另一場全球衝突並不符合美國利益，尤其是在總統大選前夕。

許瑞麟說：「中方知道，如果馬尼拉不能仰賴美國協助，他們的選擇就非常有限。中國故意讓局勢升級，可能是為了測試華府在多大程度上支持馬尼拉。」