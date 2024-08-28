快訊

談中信金公開收購新光金 總座高麗雪提九大聲明強調絕非偷襲

史上第4次！珊珊颱風進逼 日本氣象廳罕發最高級別「颱風特別警報」

付出代價甚高...京華城容積率變更爆爭議 威京集團痛陳三原因

南海緊張加劇！繼仁愛暗沙和黃岩島後 仙賓暗沙恐成中菲衝突熱點

中央社／ 香港28日綜合外電報導
大陸海警局指出，8月25日，未經中國政府允許，菲律賓3002號船「非法」衝闖中國南沙群島仙賓礁附近海域。而在過去一周，中國和菲律賓船隻在南沙群島仙賓暗沙附近發生多起碰撞和對峙。（圖／取自微博）
大陸海警局指出，8月25日，未經中國政府允許，菲律賓3002號船「非法」衝闖中國南沙群島仙賓礁附近海域。而在過去一周，中國和菲律賓船隻在南沙群島仙賓暗沙附近發生多起碰撞和對峙。（圖／取自微博）

南海一片無人居住的低窪珊瑚礁正迅速成為中國和菲律賓之間危險的新熱點，對最近為緩解全球最重要水道之一的緊張局勢所做的努力造成打擊。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，過去一週，中國和菲律賓船隻在南沙群島仙賓暗沙（Sabina Shoal）附近發生多起碰撞和對峙。北京馬尼拉數週前才宣布，就馬尼拉對其駐紮於仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）擱淺船艦的部隊進行運補任務一事達成「臨時性安排」，以緩解雙方今夏在仁愛暗沙不斷加劇的緊張局勢。

中國日益咄咄逼人的戰略，讓整個區域以及菲律賓共同防禦盟友美國心生警惕。美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）本週將在北京與中國外交部長王毅舉行會談，南海緊張情勢升溫預料將成雙方議程焦點。

分析人士指出，在多國激烈角力的南海地區，仙賓暗沙正迅速成為新的衝突熱點，稍有不慎就可能迅速升級為衝突，引發嚴重的破壞性後果。

新加坡拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）海軍事務專家許瑞麟（Collin Koh）說：「所有跡象似乎都顯示，繼仁愛暗沙和北部環礁黃岩島（Scarborough Shoal）之後，仙賓暗沙正在成為第3個衝突熱點」 。

許瑞麟補充說：「馬尼拉正努力避免讓他們所謂的黃岩島事件重演。」黃岩島多年來是兩國衝突引爆點之一，2012年雙方在附近海域發生緊張對峙後，中國從菲律賓手中奪下黃岩島實質控制權。

中菲船隻今夏稍早在仁愛暗沙發生暴力衝突，當時北京試圖阻攔馬尼拉向戍守在擱淺海軍登陸艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre）的菲國駐軍運補物資，中國海警船近日又在仙賓暗沙一帶採取類似行動。

仙賓暗沙比仁愛暗沙更靠近菲律賓領土，這兩處環礁均位在菲律賓專屬經濟區（EEZ）內。

菲律賓科學家在仙賓暗沙發現了成堆的碎珊瑚，出現在這個地區的中國船隻數量更是不斷增加，自4月以來，菲律賓部署一艘海岸警衛隊船隻到仙賓暗沙，以監視中國疑似在此非法填海建造「人工島」的活動跡象。中國否認這項指控。

美國史丹佛大學「海洋之光」（Sea Light）計畫主任鮑爾（Raymond Powell）說：「此舉確實惹惱了中國，他們希望（菲律賓）船隻離開。」

因此，北京正逐步加大對馬尼拉施壓力道。

最近幾週，中國官媒指控菲律賓試圖在仙賓暗沙建立長期存在以占領這處環礁，並表示中方不會允許任何補給行動。

新華社在一篇關於中菲船隻對峙的評論中說，「中國再也不會被菲律賓欺騙」，並且援引馬尼拉1999年將登陸艦馬德雷山號（Sierra Madre）擱淺在仁愛暗沙一事。

菲律賓2艘海岸防衛隊船艦26日前往仙賓暗沙海域為馬格巴努亞號（BRP Teresa Magbanua）海防艦運補，卻遭到40艘中國船隻阻撓，因此未能完成輪調及補給任務。

鮑爾表示，如果中國繼續阻止菲律賓向馬格巴努亞號提供糧食、飲水和燃料或輪調人員，這艘菲律賓船艦將不得不啟航。

目前，北京和馬尼拉似乎都不願讓步。

許瑞麟說：「這對馬尼拉來說是一場高風險競賽。」他補充說，菲方認為，不能在仙賓暗沙問題上向中國妥協。

與此同時，北京和馬尼拉都在密切關注華府將如何回應。

美國官員一再承諾保衛菲律賓，使其免在具爭議海域受到任何武裝攻擊，並強調雙方1951年簽署「共同防禦條約」（MDT），任一方本土或在太平洋轄區的島嶼領土、軍隊、公務船舶或飛機遭武力攻擊時，雙方將共同採取行動因應危險。

美軍印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）昨天表示，美國船艦可以護送在南海執行運補任務的菲律賓船隻，強調這是「一個完全合理選項」，但須經美、菲協商。

不過，許瑞麟指出，捲入另一場全球衝突並不符合美國利益，尤其是在總統大選前夕。

許瑞麟說：「中方知道，如果馬尼拉不能仰賴美國協助，他們的選擇就非常有限。中國故意讓局勢升級，可能是為了測試華府在多大程度上支持馬尼拉。」

北京 南海仲裁 菲律賓 馬尼拉 黃岩島

延伸閱讀

美軍護送菲律賓艦船？ 美印太司令官持開放態度

大陸偵察機侵日領空 外交部：升高緊張情勢「強烈譴責」

菲中南海衝突加劇 北京部署船艦破160艘

一周鬧2次海上衝突…中菲南海撞船陸稱「責任在菲方」 菲律賓這樣說

相關新聞

珊珊颱風進逼！日本氣象廳罕發「颱風特別警報」 最高級別史上第4次

珊珊颱風持續朝日本進逼，氣象廳28日針對鹿兒島縣（奄美地區除外）發布暴風巨浪特別警報，這是日本氣象廳最高級別警報，也是日...

歐盟執委會提名逾半為男性…范德賴恩曾喊候選人「男女各一」 性平目標受挫

歐洲聯盟成員國為下屆「歐盟執行委員會」提名的候選人陣容中，男性占壓倒性多數，此舉公開違抗主席范德賴恩的要求，歐盟執委會性...

南海緊張加劇！繼仁愛暗沙和黃岩島後 仙賓暗沙恐成中菲衝突熱點

南海一片無人居住的低窪珊瑚礁正迅速成為中國和菲律賓之間危險的新熱點，對最近為緩解全球最重要水道之一的緊張局勢所做的努力造...

珊珊颱風逼近發「颱風特別警報」 日本豐田汽車暫停14座工廠產線

日本豐田汽車今天宣布，受到颱風珊珊逼近影響，暫停日本全境14處工廠共28條生產線，目前規劃從今天傍晚起停工到明天上午，後...

土石崩落波及民宅…日本愛知暴雨釀災 已知3人獲救、2失聯

日本愛知縣蒲郡市8月27日深夜發生土石崩落，波及一間住有5人的民宅，警方表示，事發後陸續救出40多歲的兩姊妹，今天下午再...

北韓火箭發射器配備新導引系統 金正恩視察試射

北韓官方媒體今天報導，北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）視察一項配備新「導引系統」的240公釐口徑多管火箭發射器...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。