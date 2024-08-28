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珊珊颱風逼近發「颱風特別警報」 日本豐田汽車暫停14座工廠產線

中央社／ 東京28日綜合外電報導
日本豐田汽車今天宣布，受到颱風珊珊逼近影響，暫停日本全境14處工廠共28條生產線，目前規劃從今天傍晚起停工到明天上午，後續是否恢復生產將待明天上午再做決定。路透
日本豐田汽車今天宣布，受到颱風珊珊逼近影響，暫停日本全境14處工廠共28條生產線，目前規劃從今天傍晚起停工到明天上午，後續是否恢復生產將待明天上午再做決定。路透

日本豐田汽車今天宣布，受到颱風珊珊逼近影響，暫停日本全境14處工廠共28條生產線，目前規劃從今天傍晚起停工到明天上午，後續是否恢復生產將待明天上午再做決定。

日本氣象廳面對今年第10號颱風珊珊來襲，今天稍早已針對鹿兒島縣發布「颱風特別警報」，呼籲民眾在暴風來襲前完成避難，並持續保持最高警戒。日航及全日空這幾天共取消近300個航班。

日本經濟新聞報導，明天上午將只有豐田集團旗下日野汽車羽村工廠部分產線維持運作。這是豐田繼2023年8月發生下訂系統故障後，再度暫停日本境內所有工廠的產線。

豐田方面表示，暫停產線考量到社內外相關人員與從業人員的安全，及隨著颱風影響物流可能發生的零件短缺等問題。

日本 豐田 颱風

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