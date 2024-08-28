日本發颱風特別警報 日航全日空取消近300航班

日本氣象廳面對颱風珊珊來襲，今天稍早已針對鹿兒島縣發布「颱風特別警報」，呼籲民眾在暴風來襲前完成避難，並持續保持最高警戒。日航及全日空這幾天共取消近300個航班。

氣象廳今天下午13時45分公布的資訊顯示，珊珊下午1時位於日本屋久島南南西方約80公里海面上，以緩慢速度朝北行進，目前中心氣壓935百帕、近中心最大風速每秒50公尺、最大瞬間風速每秒70公尺，屬氣象廳分類的「非常強烈颱風」。

根據氣象廳公布的最新颱風路徑潛勢預測圖，由於珊珊行進速度十分緩慢，對日本由南到北多數地區的影響時間及範圍都將拉長及擴大。

珊珊可能會在8月29日轉向東北方移動，到30日上午前登陸九州地方，31日可能會2次登陸四國地方，並在9月1日上午前3次登陸本州島，然後再一路北上縱貫日本列島，9月2日上午的中心位置將位於關東地方北部。

日本富士新聞網報導，目前以「歷年最強等級」威力逼近九州地方的珊珊，預測將在8月29日後登陸。氣象廳已先針對首當其衝的鹿兒島縣，發布嚴防暴風與大浪的「颱風特別警報」。

由於可能發生造成重大災害的前所未見暴風、大浪及大潮，氣象廳呼籲民眾及早完成避難。

另外，珊珊可能為鹿兒島縣及宮崎縣帶來破紀錄大雨，氣象廳也可能發布大雨特別警報，呼籲民眾保持最高警戒。

九州新幹線已決定從今晚起到明天停駛熊本站到鹿兒島中央站區間；博多站到熊本站區間明天也可能停駛。

東海道新幹線從8月30日到31日間，及山陽新幹線從8月29日晚間到30日間，全線或部分區間也可能實施預防性停駛或長時間停駛。

朝日新聞報導，靜岡縣西部昨天起就受到大雨影響，東海道新幹線從今天首班車因區間減速行駛等，導致上午車班大亂。

從昨天上午到今天清晨，設置在靜岡縣的多個雨量計不斷超過規範數值，造成東海道新幹線雙向走走停停，停駛區間一度擴大到東京站到新大阪站間，導致昨天共有24個車次停駛、246個車次最多誤點3小時29分，總計影響約16萬名旅客。

而受到珊珊影響，日本航空公司（Japan Airlines）今天上午11時宣布，今天及明天總計取消九州地方及羽田等機場起降的178班國內線與國際線航班。

全日本空輸（All Nippon Airways）今天上午9時30分也宣布，8月28日到30日的3天內，共取消九州及關西等機場起降的112個國內線航班。