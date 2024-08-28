日本敦賀核電廠2號機將無法重啟 2012年後首例

日本原子力規制委員會（類似台灣的核能安全委員會）今天彙整代表審查不合格的審查書草案，日本原子力發電公司敦賀核電廠2號機將成為2012年規制委員會成立後未獲重啟首例。

日本放送協會（NHK）報導，位於福井縣的敦賀核電廠2號機從2015年開始進行重啟運轉審查後，讓位於核子反應爐正下方的斷層會不會在未來有所活動成為焦點，負責審查的原子力規制廳今年7月認為無法排除斷層活動可能性，作出認定不符核電機組新規範標準的結論。

雖然日本原子力發電公司要求進行追加調查，但原子力規制委員會8月跟其社長會面後，決定在這次的審查中不接受追加調查。

原子力規制委員會今天舉行例行會議，全員一致彙整代表敦賀核電廠2號機審查不合格的審查書草案，接下來將經過公開募集民眾意見後正式做出不合格決定，這也將是2012年原子力規制委員會成立後首次有核電機組未獲重啟運轉。

儘管日本原子力發電公司有意再度申請審查，但原子力規制委員會將廠區及周邊逾百個斷層進行再次評估作為提出申請前提，所以目前難以預估何時能再提出申請，該機組要重啟運轉更是前景未明。

每日新聞日前報導，從原子力規制委員會成立後，各電力公司共提出27座核電機組重啟運轉的審查申請，已有17座機組獲同意重啟，其中有12座完成重啟運轉，這次將是首度有核電機組無法重啟運轉。