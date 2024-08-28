颱風珊珊襲日 打亂小泉與林芳正參選總裁步調

今年第10號颱風珊珊可能以接近「歷年最強等級」之姿登陸日本，造成原訂近日宣布參選自民黨總裁的前環境大臣小泉進次郎和現任內閣官房長官林芳正，雙雙被珊珊打亂原有步調。

自民黨總裁（黨主席）選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，有意參選人數已逾10人。這場選舉預計9月12日公告、27日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

日本讀賣新聞報導，受到珊珊襲日影響，原訂8月30日要舉行參選總裁記者會的小泉進次郎，其辦公室今天上午宣布，參選記者會將延至9月6日舉行。

小泉是神奈川縣第11選區選出的眾議員，至今當選5屆，2019年獲時任首相的安倍晉三延攬首度入閣擔任環境大臣，之後在時任首相的菅義偉內閣獲留任，直到2021年岸田上任後才離開內閣。

產經新聞報導，同受珊珊影響的還有林芳正，他原本昨天就要宣布參選，但因為負責中央政府災防應變危機管理工作，已知正協調延到9月3日再舉行參選記者會。

林芳正1995年首度當選參議員，2021年順利轉換跑道當選眾議員，被外界認為是「政策通」（精通政策），由於經常在政府閣員發生醜聞去職後接任，也被稱為政壇的「代打」或「119」。

富士新聞網報導，有意參選總裁的經濟安全保障擔當大臣高市早苗，也因為珊珊來襲將延到下週宣布參選。