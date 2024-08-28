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M痘新病毒株變化速度快 非洲科學家憂缺資源瞎忙

中央社／ 倫敦/芝加哥27日綜合外電報導
剛果民主共和國的M痘疫情擴散至周遭國家。 美聯社
剛果民主共和國的M痘疫情擴散至周遭國家。 美聯社

研究在剛果民主共和國蔓延開來的M痘病毒株的科學家表示，病毒變化速度比預期快，且往往發生在專家沒有資金和設備來好好追蹤的地區。

非洲、歐洲和美國6名科學家告訴路透社，這意味著病毒本身、嚴重程度以及傳播方式都存在許多未知數，使得因應行動更加複雜。

路透社報導，M痘舊稱猴痘，自1970年以來一直是非洲部分地區的公共衛生問題，但很少受到全球關注。2022年國際病例激增，世界衛生組織（WHO）宣布將M痘疫情構成國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC），10個月後解除警報。

而世衛這個月二度將M痘列入公衛緊急事件之後，新的Ib分支（Clade Ib）病毒株再次引起全球關注。

Ib分支是第一分支（Clade I）的變異株。而可經由接觸感染動物傳播的第一分支已在剛果流行數十年。M痘通常會引起類似流感的症狀和膿皰，嚴重可能致命。

根據世衛資料，剛果民主共和國今年累計超過1萬8000起疑似第一分支和Ib型M痘病例，615例死亡。過去一個月4個非洲國家也有222起Ib型確診病例，瑞典和泰國也各通報1起有非洲旅遊史的病例。

世衛M痘疫情緊急委員會主席奧戈伊納（DimieOgoina）說：「我擔心我們在非洲瞎忙。」他曾於2017年率先對M痘可能經由性行為傳播示警，而今這是公認的傳播途徑之一。

奧戈伊納說：「我們不是非常了解現在的疫情，如果不太了解，就很難針對傳播動態、疾病嚴重程度、風險因素方面去解決問題。而我擔心病毒似乎正在變異並產生新病毒株。」

他說，奈及利亞IIb型病毒株花了5年或更長時間才進化到足以持續人傳人，引發2022年全球疫情。Ib型病毒株花不到1年就產生相同影響。

如今亟需進一步研究，但追蹤非洲M痘疫情的3個團隊表示，他們連診斷檢驗所需的化學品都無法取得。這群科學家表示，在缺乏資源的情況下，規劃疫苗接種策略等因應措施很困難。

M痘 剛果 病毒 非洲

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