快訊

珊珊不排除回馬槍侵台？ 氣象署：後期路徑不確定高 「都還是有機會」

假發票案曾特赦教授 為何如今聘學生助理還會遭威脅？

影／台中客運司機今發車撞分隔島…倒方向盤送醫亡

三星SDI與通用汽車敲定 投35億美元在美合資蓋EV電池廠 股價揚

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
三星SDI周三表示，與通用汽車敲定投資35億美元在美合資蓋EV電池廠。美聯社
三星SDI周三表示，與通用汽車敲定投資35億美元在美合資蓋EV電池廠。美聯社

南韓電池大廠三星SDI周三（28日）表示，已經與通用汽車（GM）達成最終協議，投入35億美元在美興建一座年產能27吉瓦時（GWh）的電池廠。在首爾證交所，三星SDI股價早盤上漲3.4%，表現遠優於基準的KOSPI指數下跌近0.5%。

兩家公司的合資建廠計畫於2023年4月首次宣布，當時GM和三星SDI表示，將耗資超過30億美元，計劃的產能是30 GWh，預計2026年開始運作。

三星SDI今天表示，這座電池廠的目標是2027年量產，在擴產計畫下，年產能有可能擴大到36 GWh。

GM的電池和電池組副總裁Kurt Kelly說，電池合資廠「可能擴展到36 GWh，生產方形電池，這將添加進入我們電池技術的組合當中，有助我們未來繼續提高性能並降低成本」。 他是與三星SDI執行長一起敲定這座工廠。

去年，GM表示，預計印第安那州工廠會有同時生產富鎳的方形和圓柱形電池。

南韓 指數 首爾

延伸閱讀

2024台灣米其林公布 頤宮三星7連霸

10分鐘給你80%電力！Zeekr極氪全新超高速充電科技

解析鋰電池負極材料新創公司：席拉奈米科技

鴻海擴大布局！印媒：董座劉揚偉透露 計劃在印度設電池儲能部門

相關新聞

抓Telegram創辦人 馬克宏：非涉政治

加密通訊軟體Telegram（ＴＧ）創辦人兼執行長度洛夫廿四日飛抵巴黎時被法國當局逮捕，希望他協助調查利用ＴＧ進行的販毒...

自由英雄？犯罪幫凶？俄版祖克柏 31國眼中釘

被稱為俄版祖克柏的度洛夫主張科技自由，堅持保密優先，反對網路言論審查，認為想要真正的自由就須冒一切風險，這讓生活在俄國、...

開放買爆？日本考慮取消免稅品裝袋密封要求、移除每日免稅額上限

共同社報導，日本觀光局27日表示，正考慮移除50萬日圓（3,500美元）的消費品免稅額上限，例如化妝品、食品及藥品等，並...

交友App淪戰場？美軍在Tinder刊廣告嚇阻伊朗挨批 官方急下架

華盛頓郵報報導，美軍中央司令部（CENTCOM）上周在網路社群刊登廣告警告伊朗勿輕舉妄動攻擊以色列，用阿拉伯文寫下「勿武...

8台灣遊客在南韓釜山「集體食物中毒」！吃完鮑魚粥後上吐下瀉

韓媒《紐西斯通訊社》報導，8名台灣遊客在南韓釜山一間餐廳食用鮑魚粥後，出現集體食物中毒症狀，目前已被送至醫院治療，衛生部...

香港腳冬天自然會好？專家破解4大誤會

台灣的夏天炎熱潮濕，出門遇到午後雷陣雨總弄濕鞋襪，足癬（香港腳）可能找上你。日本皮膚科教授說，一般人對香港腳的預防和治療常有誤解，像是穿鞋超過8小時會增加感染的風險，但相比之下，與有香港腳的家人同住風險更高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。