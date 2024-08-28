開放買爆？日本考慮取消免稅品裝袋密封要求、移除每日免稅額上限

共同社報導，日本觀光局27日表示，正考慮移除50萬日圓（3,500美元）的消費品免稅額上限，例如化妝品、食品及藥品等，並希望取消免稅品須裝袋密封的要求，以提振入境旅客的支出。

這是日本觀光局在2025年度稅改請求的一環。日本先前都要求免稅品須裝袋密封，以免商品在旅客離開日本前被轉賣，但造成部分外國旅客反感，也引發過度使用塑膠的環境疑慮，若取消這個要求也能減輕店家的負擔。

現在這個議題將改由新機制解決，也就是旅客在離開日本時，證實擁有這些商品再退稅，細節將在2025年度的稅改計畫敲定。

此外，所有旅客無論國籍在離境時，都被徵收1,000日圓的離境稅，預料將在2025年度達到創紀錄的470億日圓。

外國旅客若在日本購買總額5,000日圓以上的產品，只要是回到國內再使用，可被免徵消費稅。日本觀光局現在認為，每天每家店50萬日圓的消費品免稅額上限太低，無法滿足對高級化妝品等高階產品的要求。電子產品和服飾等耐久財則沒有這個限制。