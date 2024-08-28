交友App淪戰場？美軍在Tinder刊廣告嚇阻伊朗挨批 官方急下架

華盛頓郵報報導，美軍中央司令部（CENTCOM）上周在網路社群刊登廣告警告伊朗勿輕舉妄動攻擊以色列，用阿拉伯文寫下「勿武力對抗美國或其盟友」，並搭配F-16和A-10戰機照片凸顯美軍嚴陣以待，不過廣告罕見選刊登在交友軟體Tinder令人大感不解，而Tinder也在22日以違反內容政策為由緊急下架。

哈瑪斯首領哈尼雅7月底在德黑蘭遇襲身亡，伊朗當局宣告對幕後主使以色列採取報復，引發國際社會憂心中東戰事擴大。

對此，美軍中央司令部利用針對中東地區的廣告向伊朗祭出警告，以阿拉伯文搭配F-16戰隼戰機（F-16 Fighting Falcon）與A-10雷霆攻擊機（A-10 Thunderbolt）照片，宣告「勿使用武力對抗美國或其盟邦」，並且揚言美國「將協助盟邦因應來自伊朗與其代理人的威脅」，強調美軍中央司令部已經「充分準備好」出動已經部署在區域內的戰機協防。

美軍使用社群軟體作為資訊宣傳平台，目的是影響區域內不滿的年輕世代，這點不太令人意外，但選擇刊登在網路交友軟體Tinder，則引起外界對美軍操作手法的質疑。

駐地在黎巴嫩的自由記者馬列卡扎里（Séamus Malekafzali）描述，遇到這則廣告的Tinder使用者，向右滑會導引到美軍中央司令部在X的貼文。

一名知情的美國官員不願具名透露，這則來自美軍中央司令部的廣告屬於心理戰、軍事資訊戰的一環。

但是此舉看在部分專家眼裡卻十分「粗糙」。智庫「中東政策解放研究所」（Tahrir Institute for Middle East Policy）副所長卡爾達斯（Timothy Kaldas）對於批准行動的軍方高層感到疑惑；一名美軍心理戰官員嗤之以鼻質疑行動是否會有效，「他們認為這項訊息會在這裡引起什麼共鳴？這只是當別人的面說『別惹我』而已」。

對此美軍中央司令部拒絕置評，而Tinder也在22日以「違規張貼政治內容」為由緊急下架廣告。