8台灣遊客在南韓釜山「集體食物中毒」！吃完鮑魚粥後上吐下瀉

韓媒《紐西斯通訊社》報導，8名台灣遊客在南韓釜山一間餐廳食用鮑魚粥後，出現集體食物中毒症狀，目前已被送至醫院治療，衛生部門已就餐廳環境和檢體等進行檢驗。

釜山消防災難本部和釜山市中區區廳28日指出，27日下午1時26分接獲119報案指，8名遊客在釜山廣域市中區一間餐廳食用鮑魚粥後出現集體嘔吐、腹瀉等症狀，隨後已被緊急送醫治療。

根據韓聯社報導，該團台灣遊客的年齡層分布中，10至19歲有4人、30至39歲有1人、40至49歲有2人、50至59歲有1人。

釜山市中區區廳（區公所）、保健所（衛生所）已於27日前往該餐廳進行相關衛生檢驗，針對環境與檢體進行調查，同時將鮑魚粥所使用的材料送往保健環境研究院進行檢驗。