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烏克蘭疾呼西方准用遠程飛彈！俄外長警告：WW3爆發將不限於歐洲

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯外長拉夫羅夫27日警告，西方倘若容許烏克蘭使用西方飛彈打擊俄羅斯，等同小孩玩火。美聯社
俄羅斯外長拉夫羅夫27日警告，西方倘若容許烏克蘭使用西方飛彈打擊俄羅斯，等同小孩玩火。美聯社

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）27日警告，西方倘若容許烏克蘭使用西方飛彈，深入打擊俄羅斯領土，等同小孩玩火，是非常危險的事，並警告美國，若爆發第三次世界大戰，不會只局限在歐洲。

拉夫羅夫表示，西方正考慮放寬烏克蘭使用外國供應武器的限制，旨在令俄烏戰爭升級，稱這是「自找麻煩」，等同小孩玩火，非常危險。

他指出，俄羅斯正重新整理使用核武的原則，美國及其盟國似乎認為，一旦爆發第三次世界大戰將僅限於歐洲。他建議對方先理解俄羅斯的核武原則，這非常重要。

衛報稍早引述烏克蘭高階官員說法，希望用英法聯製的「暴風影飛彈」深入打擊俄羅斯，以對首都莫斯科構成潛在威脅，電訊報報導指，英國支持這項計畫，但美國不支持。

俄羅斯 烏克蘭 美國

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