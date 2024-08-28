烏克蘭疾呼西方准用遠程飛彈！俄外長警告：WW3爆發將不限於歐洲
俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）27日警告，西方倘若容許烏克蘭使用西方飛彈，深入打擊俄羅斯領土，等同小孩玩火，是非常危險的事，並警告美國，若爆發第三次世界大戰，不會只局限在歐洲。
拉夫羅夫表示，西方正考慮放寬烏克蘭使用外國供應武器的限制，旨在令俄烏戰爭升級，稱這是「自找麻煩」，等同小孩玩火，非常危險。
他指出，俄羅斯正重新整理使用核武的原則，美國及其盟國似乎認為，一旦爆發第三次世界大戰將僅限於歐洲。他建議對方先理解俄羅斯的核武原則，這非常重要。
衛報稍早引述烏克蘭高階官員說法，希望用英法聯製的「暴風影飛彈」深入打擊俄羅斯，以對首都莫斯科構成潛在威脅，電訊報報導指，英國支持這項計畫，但美國不支持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言