越有錢越懶得動？WHO：日韓星等亞太高所得地區近半數成人缺乏運動

世界衛生組織（WHO）指出，全球約有三分之一的成年人缺乏充足運動，其中包括日本、南韓及新加坡在內的亞太高所得地區，有高達48%成人欠缺體能活動。世衛專家警告，缺乏運動使人們罹患心血管疾病、癌症、糖尿病和其他非傳染性疾病的風險大增，這些疾病每年奪走超過1,000萬人的生命。

WHO的這項調查報告指出，全球大約有18億人未達到該組織建議的身體活動量。根據WHO的標準，建議成年人每周進行150分鐘的中等強度、75分鐘的高強度的體能活動。

報告說，日、韓及星等亞太高所得地區成人缺乏體能活動的比例最高，其次是南亞地區的45%，包括阿富汗、孟加拉、不丹、印度、尼泊爾、巴基斯坦及斯里蘭卡。

專注於醫療保健的獨立私募股權公司Quadria Capital共同創辦人米爾（Abrar Mir）對CNBC說：「亞洲約占世界30%人口，卻承擔全球近50%的疾病負擔。糖尿病、癌症、心血管等疾病的患者比世界任何其他地方都多。」

根據刺胳針全球衛生期刊（Lancet Global Health Journal）指出，全球34%女性、29%男性缺體能活動。這種差距在南亞地區最明顯，該地區女性缺乏體能活動的情況比男性高出14個百分點。

WHO體能活動部門負責人布爾（Fiona Bull）解釋說：「女性有多重角色，她們承擔大部分的家事和照護勞務。意味著她們比較沒時間，有些人還必須外出工作。」布爾表示，兒童和青少年可能有學業的壓力，導致運動的時間減少，不運動的習慣甚至可能會延續到成年。

WHO這項對全球163個國家的研究顯示，自2000年以來人們的運動量普遍下降，全球成人缺乏運動的比例從2010年的26.4%和2000年的23.4%，上升至2022年的31.3%。

另一原因與近幾十年來大量使用科技有關。布爾說：「人們愈來愈重度使用電子設備，在電腦上工作，並且在發送電子郵件時經常久坐，而不是進行實際交談……因此，商務旅行次數也減少。」

布爾說，缺乏運動使人們面臨更大的心血管疾病、癌症、糖尿病和其他非傳染性疾病的風險。她並表示，身體活動可以延緩失智症發作，這是目前老年人死亡的主因之一。WHO並指出，隨著全球老年人口持續增長，預計到2030年，失智症患者將達到7,800萬人。