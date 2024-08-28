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美國會報告…西太平洋 美軍不再具有優勢

聯合報／ 國際中心／綜合報導

一份關於美國防衛戰略的報告指出，中國大陸廿年來致力發展軍力，許多方面進展正超越美國，美國在西太平洋地區的軍力不再具有優勢，大陸並可能透過太空或網路能力阻止美國介入區域衝突。

中央社報導，美國國會依據二○二二財政年度國防授權法案成立國家防衛戰略委員會，上月底提出總結報告交給國會及總統參考。

報告指出，大陸在西太平洋地區的軍力優勢在許多方面正超越美國，例如國防生產、軍隊規模和軍事能力，且這一趨勢幾乎肯定會持續下去。如果美國不做出重大改變，軍力平衡將持續向中方傾斜。

報告說，大陸在太空及網路作戰方面，已建立與美國相當或接近的能力，可能利用這些能力，試圖破壞電腦網路、衛星和相關支援系統等美國重要基礎設施，阻礙或防止美國介入區域衝突。大陸水下作戰能力和資訊作戰能力也大幅增強，如果趨勢持續，大陸在各領域的軍事能力都將超越美國，是自冷戰高峰以來美國未曾面臨的挑戰，「我們對美國在與中國的區域衝突中能否勝出沒有信心」。

報告指出，不論因台灣或其他區域議題，美國與大陸的戰爭並非不可避免，但美國必須嚴肅看待習近平要求解放軍在二○二七年前做好侵台準備的指示，準備遏制中方對台侵略，台灣對美國國家安全利益至關重要。

國防授權法案 網路 美國

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