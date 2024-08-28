美軍護送菲律賓艦船？ 美印太司令官持開放態度

（德國之聲中文網）美國海軍上將帕帕羅（Samuel Paparo）在馬尼拉的一次新聞發布會上作出上述表態。

帕帕羅與菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）在由美國印太司令部組織的一次國際軍事會議後與媒體記者見面。該會議上，中國在南中國海日益具有進攻性的行動成為焦點。美國及盟國的軍事國防及外交官員與會，中國沒有代表出席。

在問及美國軍方是否會考慮護送菲律賓艦船向南中國海菲軍方駐點運送食物等供給物資時，帕帕羅回答說：“當然，在磋商的前提之下。”

帕帕羅說：“這兩個主權國家鑑於共同防御，每個選項，包括護送一艘艦船前往另一艘艦船，都是完全合理的選項，都是在我們的共同防御條約之內，屬於我們雙方緊密聯盟關系中的一部分。”

菲參謀總長謹慎回應

布勞納則對這一提議作出謹慎回應。該提議有可能違背菲律賓有關憲法禁止外國軍隊直接加入本國戰鬥行動的規定。

布勞納說：“按照菲律賓法律，菲律賓軍方的態度是，首先依靠我們自己。我們要嘗試所有選項、所有可供選擇的途徑，來完成使命，在這一事件中，是為我們的軍隊提供補給和人員更換。”

“如果我們自己所能作的都已窮盡了，那麼，我們之後會尋求其它選項”，布勞納說道。

菲總統馬科斯此前表示，目前為止，尚沒有出現需要激活該條約的情形，即由盟國馳援救助，如果一方受到外部攻擊。

美國總統拜登政府則一再強調，如果菲律賓軍隊、船艦、飛機受到武裝進攻，包括在南中國海，那麼，1951美菲共同防御條約之下美方幫助菲律賓防御的承諾“堅如鋼鐵”。

菲防長：北京是“最大攪擾者” 中國外交部：是誰侵權挑釁很清楚

菲律賓國防部長特奧多羅在該會議上表示，中國是東南亞和平“最大的攪擾者”，呼籲國際社會對北京在南中國海具有進攻性的舉動予以更大的譴責。他向記者們表示，聯合國安理會出台決議將是一個強有力的步驟，但鑑於北京的常任理事國地位，這不大可能實現。特奧多羅還呼籲東盟10國采取更多行動，稱東盟“不能再繼續無視中國在南中國海的所作所為”。

在邊會期間，特奧多羅還表示，美菲共同防御條約應得到“更加動態”的詮釋。

中國外交部發言人林劍表示，破壞和平的帽子絕對扣不到中國頭上。他指責不明的其它行動方在南中國海侵權挑釁，並引入域外勢力破壞地區和平穩定大局。

南海新熱點：薩比納淺灘

在最新的一起事件中，菲律賓官員稱，周一，中國派出40艘艦船的“過度軍力”圍堵兩艘菲律賓船只，阻止其向位於薩比納淺灘（Sabina Shoal，中國稱仙賓礁）的菲律賓最大海警船運送食物等供給物資。

中菲雙方相互指責對方為在薩比納淺灘的沖突負責。兩國均對這一無人居住的環礁聲稱擁有主權。這裡成為南中國海最具爭議的斯普拉特利群島（中國稱南沙群島）的最新沖突點。

中菲近來數月各自在薩比納淺灘部署了海警船，懷疑對方可能采取行動控制該漁業環礁，並建造設施。

菲律賓海警稱，中國海警及海軍艦只以及31艘疑似民兵船只阻擋了菲律賓運送供給，其中包括為薩比納淺灘的特蕾莎馬格巴努亞號（BRP Teresa Magbanua）船員運送冰激淋，以慶祝菲律賓周一的國家英雄日。

北京則表示，中國海警針對兩艘“非法闖入”薩比納淺灘附近水域的菲律賓海警船采取了管控措施。在一份聲明中，中國海警稱菲律賓船只屢次沖撞一艘中國海警船，導致發生摩擦。

與此同時，周二，日本政府向北京提出抗議，稱一架中國偵察機侵入其領空，迫使日方戰鬥機起飛。

（美聯社、路透社等）

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