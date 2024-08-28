美印太司令 提議護送菲運補船

美軍印太司令部司令巴帕羅廿七日表示，美國艦船可以護送在南海執行運補任務的菲律賓船隻，強調這是「一個完全合理選項」，不過須經美菲協商。

中國大陸與菲律賓在南海發生一連串對抗，巴帕羅上述說法很可能引發大陸不滿。

巴帕羅出席印太司令部在馬尼拉舉辦的軍事論壇時，在場邊告訴記者：「在我們共同防禦條約的架構下，護送一艘船駛往另一艘船是完全合理的選項。」

人數不多的菲國部隊持續駐紮在菲律賓於一九九九年蓄意擱淺在仁愛暗沙的老舊登陸艦馬德雷山號上，以宣示主權。

巴帕羅被問到，華府是否會考慮從菲律賓護送運補船，他表示：「我意思是，當然，在經過協商的前提之下。」

菲律賓參謀總長布勞納對這項建議態度審慎。他表示這可能違反菲律賓法律，菲國憲法禁止外國軍隊直接加入當地作戰行動。

布勞納說，「根據菲律賓法律規定，菲國武裝部隊的態度是我們首先要靠自己。我們將嘗試所有可用的選擇、所有途徑，以便完成任務。在這種情況下，就是我們部隊的補給和輪換。當我們受到限制無法自己做到時，我們才會尋求其他選擇」。