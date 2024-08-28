抓Telegram創辦人 馬克宏：非涉政治

加密通訊軟體Telegram（ＴＧ）創辦人兼執行長度洛夫廿四日飛抵巴黎時被法國當局逮捕，希望他協助調查利用ＴＧ進行的販毒、詐欺等犯罪。鑒於ＴＧ在俄羅斯極受歡迎，甚至成為俄軍指揮管制、官員交換訊息的重要工具，俄國官員和媒體認為法國此舉恐有政治動機，法國總統馬克宏廿六日則稱抓人與政治無關。

路透報導，巴黎檢方正在調查一起多重犯罪共謀行為，包括一家允許兒童色情、販毒、詐欺的線上平台，以及洗錢、拒絕向當局通報、向犯罪分子提供加密服務等行為，而拘留度洛夫則是調查的一部分，他最長可被拘留至廿八日。

俄國下議院副議長達萬科夫則說，度洛夫被捕有政治動機，可能是法國試圖獲得ＴＧ用戶訊息的手段。「今日俄羅斯」等俄國官方媒體則呼籲用戶立即刪除使用ＴＧ傳送的敏感訊息。與俄國官員和情報機構關係密切的ＴＧ頻道Baza廿六日說，俄國安全官員已獲令刪除手機中的ＴＧ。

法國總統馬克宏廿六日首度證實度洛夫被抓。他說，網路上有許多不實評論，但逮捕度洛夫沒有政治動機，而是司法調查。他說，法國仍堅定維護合法的言論自由。

紐約時報報導，ＴＧ能即時傳遞戰況，揭露俄烏戰爭真面目，更成為部隊指管重要工具；但創辦人遭拘留，後續募款問題、能否繼續維持隱私政策都是問題。

由於俄國禁止臉書、ＩＧ等西方社群媒體，關閉獨立媒體與網站，許多俄國人選擇ＴＧ來獲取烏克蘭戰爭資訊。其他人則因ＴＧ強大的加密與隱私設定，能在俄國審查下繼續交流敏感資訊，而使用該軟體。

據俄國獨立民調機構「列瓦達中心」統計，俄國民眾有百分之五十使用ＴＧ。約四分之一俄國人每日瀏覽該軟體公共頻道特別是俄烏戰爭訊息，前線軍人也利用ＴＧ上傳無人機與隨身相機的即時畫面和戰況，因為ＴＧ不限制暴力內容。

由於擔心國安資訊流出，俄國於二○一八年曾嘗試限制使用該軟體卻徒勞無功，兩年後政府放棄，ＴＧ也成為官方公告的主要管道之一。俄軍也利用ＴＧ交流軍事資訊，親俄軍事部落客組成的分析論壇Rybar更認為，ＴＧ或許已成為部隊指管的重要方式，度洛夫遭拘留顯示俄國需要研發更安全的軍事通訊頻道。